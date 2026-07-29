O interesse de Botafogo e Flamengo em Luiz Henrique pode acabar influenciando outra negociação envolvendo o Zenit. De acordo com informações da ESPN, o clube russo enxerga Danilo como um reforço importante e pode utilizar o desejo dos brasileiros pelo atacante como um caminho para tentar avançar nas conversas.
Desejado por dupla carioca, Luiz Henrique pode ser trunfo do Zenit para conseguir Danilo
- Vitor Silva/Botafogo
Botafogo tem interesse
O Botafogo é quem mais trabalha nessa possibilidade. A diretoria avalia apresentar uma proposta baseada em uma troca de jogadores, incluindo Danilo e outros atletas, para viabilizar o retorno de Luiz Henrique ao futebol brasileiro.
A negociação, porém, encontra um obstáculo importante. Mesmo despertando o interesse do Zenit, Danilo não demonstra vontade de atuar no futebol russo neste momento da carreira. A preferência do volante é seguir em um mercado considerado mais competitivo, como a Premier League, onde já defendeu o Nottingham Forest.
Zenit de olho no mercado brasileiro
Do lado do Zenit, Luiz Henrique não é tratado como inegociável. O clube admite ouvir propostas pelo atacante e estipula uma negociação entre 35 milhões e 40 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões a R$ 260 milhões na cotação atual).
Além do Botafogo, o Flamengo também acompanha a situação do jogador. No entanto, uma investida do Rubro-Negro é considerada mais difícil neste momento, principalmente pelo alto investimento previsto na contratação de Thiago Almada.
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