André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians
Gabriel Marin

O desabafo de André após acerto com o Milan ser rejeitado pelo Corinthians

Joia de 19 anos admite sonho de jogar na Europa, mas reforça foco no Timão após veto da diretoria à negociação milionária

Considerado uma das principais revelações recentes do Corinthians, o volante André viveu dias intensos nos bastidores do futebol. Muito próximo de se transferir para o Milan, o meio-campista de 19 anos viu o negócio ser interrompido de última hora após decisão do presidente Osmar Stabile, que vetou a venda ao clube italiano.

Mesmo com a negociação avançada, o jovem preferiu adotar um discurso equilibrado ao comentar o episódio publicamente pela primeira vez, durante a festa de premiação do Campeonato Paulista.

"Sou muito tranquilo em relação a isso. Meu foco está 100% aqui no clube. Se fosse para lá eu iria viver um sonho, mas aqui eu também vivo um sonho. Foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, ainda mais pelo profissional", afirmou.

  • André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

    Negociação avançada e veto de última hora

    As tratativas entre Corinthians e Milan estavam em estágio avançado. A proposta italiana previa 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, sendo 15 milhões fixos e outros 2 milhões em bônus por metas esportivas.

    O acordo ainda previa que o clube paulista ficaria com 20% de mais-valia em uma futura transferência, enquanto o atleta abriria mão da parcela de direitos que possuía para facilitar o negócio.

    Internamente, o negócio chegou a ser considerado encaminhado entre departamentos jurídicos e dirigentes. Porém, o presidente Osmar Stabile decidiu não assinar o contrato e travou a transferência ao avaliar que o valor oferecido estava abaixo do potencial de mercado da promessa corintiana.

    Desde então, a diretoria passou a trabalhar com uma nova exigência financeira: cerca de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 133,5 milhões) para liberar o volante.

  • André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

    Contrato encaminhado com os italianos

    Do lado do jogador, o desejo de atuar no futebol europeu é claro. André chegou a acertar verbalmente um contrato de cinco temporadas com o Milan, válido até junho de 2031.

    A transferência, caso fosse concluída, aconteceria apenas no meio do ano, já que a janela de transferências europeia estava fechada no momento das negociações.

    Mesmo assim, o meio-campista adotou tom cauteloso ao comentar o assunto e reforçou o compromisso com o clube que o revelou.

  • André e Memphis DepayRodrigo Coca/Corinthians

    Apoio de Memphis Depay

    A possível saída do jovem também ganhou repercussão internacional após uma manifestação pública do atacante Memphis Depay, companheiro de equipe no Corinthians.

    Em uma publicação do jornalista Fabrizio Romano sobre a negociação, o holandês pediu para que o clube não negociasse o jogador de forma precipitada.

    "André é um dos maiores talentos que eu vi até aqui na minha carreira. Muitos clubes virão pela nossa jovem estrela. Então espero que não apressemos ele por dinheiro rápido. Ele é jogador de valores grandes", escreveu.

    A declaração repercutiu entre torcedores e jogadores do elenco alvinegro. Ao descobrir a postagem, André não escondeu a surpresa: "Nem tinha visto. Cheguei no treino e todo mundo falando. Na hora que eu vi fiquei felizão. O Memphis, pelo jogador que é e pela grandeza que tem, falar isso de mim… Só tenho a agradecer".

  • André CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

    Joia da base e protagonista precoce

    Formado nas categorias de base do Corinthians, André subiu ao time profissional na temporada passada e rapidamente se consolidou como uma das peças mais importantes do elenco comandado por Dorival Júnior.

    Aos 19 anos, o volante já soma 24 partidas pelo time principal, com quatro gols marcados, além de ter conquistado a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026 com a camisa alvinegra.

    Com grande valorização no mercado e atenção de clubes europeus, André se tornou um dos ativos mais valiosos do Corinthians.

