O desabafo de André após acerto com o Milan ser rejeitado pelo Corinthians

Considerado uma das principais revelações recentes do Corinthians, o volante André viveu dias intensos nos bastidores do futebol. Muito próximo de se transferir para o Milan, o meio-campista de 19 anos viu o negócio ser interrompido de última hora após decisão do presidente Osmar Stabile, que vetou a venda ao clube italiano.

Mesmo com a negociação avançada, o jovem preferiu adotar um discurso equilibrado ao comentar o episódio publicamente pela primeira vez, durante a festa de premiação do Campeonato Paulista.

"Sou muito tranquilo em relação a isso. Meu foco está 100% aqui no clube. Se fosse para lá eu iria viver um sonho, mas aqui eu também vivo um sonho. Foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, ainda mais pelo profissional", afirmou.