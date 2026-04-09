O Barcelona anunciou, na noite desta quinta-feira, que apresentou uma reclamação oficial à UEFA (União Europeia de Futebol) sobre os acontecimentos da partida contra o Atlético de Madrid.

O Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid, por 0 a 2, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona jogou com 10 jogadores a partir dos 44 minutos, após a expulsão do jogador Pau Cubarsi.

O Barcelona informou, em comunicado oficial, que apresentou uma reclamação formal à UEFA, protestando contra o nível da arbitragem na partida de ontem.