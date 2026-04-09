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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Declaração contundente... O Barcelona apresenta quatro exigências à UEFA

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O Barcelona critica a arbitragem após a expulsão de Kubarsi

O Barcelona anunciou, na noite desta quinta-feira, que apresentou uma reclamação oficial à UEFA (União Europeia de Futebol) sobre os acontecimentos da partida contra o Atlético de Madrid.

O Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid, por 0 a 2, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona jogou com 10 jogadores a partir dos 44 minutos, após a expulsão do jogador Pau Cubarsi.

O Barcelona informou, em comunicado oficial, que apresentou uma reclamação formal à UEFA, protestando contra o nível da arbitragem na partida de ontem.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Abertura de um inquérito oficial... e obtenção das gravações das conversas dos árbitros

    O comunicado do Barcelona esclareceu que a arbitragem não respeitou as regras em vigor, o que afetou diretamente o desenrolar da partida e o resultado final.

    O comunicado prosseguiu: “A reclamação se concentra em um evento específico: aos 54 minutos da partida, após a retomada correta do jogo, um jogador adversário interceptou a bola dentro da grande área sem que fosse marcado um pênalti a favor do Barcelona”.

    O Barça enfatizou: “Acreditamos que essa decisão, somada à grave falha na intervenção do VAR, constitui um erro grave. Por isso, o Barcelona solicita a abertura de uma investigação oficial, o acesso às gravações das conversas dos árbitros, o reconhecimento oficial dos erros e a tomada das medidas cabíveis”.

    O comunicado concluiu: “Esta não é a primeira vez nas últimas edições da Liga dos Campeões que decisões arbitrais incompreensíveis afetaram negativamente a equipe, criando um claro duplo padrão e impedindo a competição justa contra os outros clubes”.

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