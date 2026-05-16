Conhecido por sua incansável ética de trabalho em campo, o que lhe rendeu o apelido de “o cavalo” entre seus companheiros do Arsenal, Rice é igualmente famoso por sua presença animada no vestiário. As redes sociais o apelidaram de “controlador de vibrações” por sua capacidade de descontrair o ambiente e se conectar com os companheiros, um papel que ele assume com seu sorriso característico.

Quando questionado sobre o meme viral, Rice riu da sugestão de que ele seja o único arquiteto do espírito da equipe. “Somos tão jovens e cheios de energia que todos [na equipe] naturalmente se unem”, disse ele em entrevista à Vogue. “Então, eu não diria que sou só eu, mas sim, as pessoas veem que sou um cara divertido.” O ex-jogador do Arsenal Alex Scott ecoou esse sentimento, afirmando: “Declan é o seu líder definitivo. As pessoas respondem a ele. As pessoas o ouvem. Em qualquer situação, ele estará do seu lado.”