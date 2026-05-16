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Declan Rice, estrela do Arsenal e da seleção inglesa, reage ao meme do “controlador de vibrações”
Como lidar com a tag "vibe controller"
Conhecido por sua incansável ética de trabalho em campo, o que lhe rendeu o apelido de “o cavalo” entre seus companheiros do Arsenal, Rice é igualmente famoso por sua presença animada no vestiário. As redes sociais o apelidaram de “controlador de vibrações” por sua capacidade de descontrair o ambiente e se conectar com os companheiros, um papel que ele assume com seu sorriso característico.
Quando questionado sobre o meme viral, Rice riu da sugestão de que ele seja o único arquiteto do espírito da equipe. “Somos tão jovens e cheios de energia que todos [na equipe] naturalmente se unem”, disse ele em entrevista à Vogue. “Então, eu não diria que sou só eu, mas sim, as pessoas veem que sou um cara divertido.” O ex-jogador do Arsenal Alex Scott ecoou esse sentimento, afirmando: “Declan é o seu líder definitivo. As pessoas respondem a ele. As pessoas o ouvem. Em qualquer situação, ele estará do seu lado.”
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Do campo de futebol à passarela
Embora seu foco principal continue sendo conquistar títulos para os Gunners, Rice tem se envolvido cada vez mais no mundo da alta costura, e o jogador de 27 anos está se tornando um verdadeiro ícone de estilo. Ele admitiu que seu interesse começou assim que se tornou profissional: “Na verdade, não me lembro da primeira coisa que comprei. Só me lembro de ter desperdiçado uma fortuna comprando roupas que achava bonitas na época. Eu não sabia quando parar. Esse era o único problema.”
O diretor criativo da Burberry, Daniel Lee, descreve o meio-campista como um “amigo da casa” que representa a intersecção moderna entre o futebol britânico e a cultura, dizendo: “Declan representa isso de uma forma muito moderna. Ele é um dos melhores jogadores de sua geração, com um ótimo senso de estilo pessoal.”
Lidando com o barulho e o escrutínio
Ser um dos atletas mais conhecidos do país traz desvantagens significativas, incluindo um intenso escrutínio público e ataques tóxicos nas redes sociais dirigidos aos seus entes queridos. Rice desenvolveu uma mentalidade de aço para lidar com a pressão inerente ao fato de ser uma transferência britânica recordista. “Não olhe para isso e nem pense nisso”, insiste ele ao falar sobre sua tática para ignorar o barulho externo. “As pessoas sempre tiveram algo a dizer sobre minha carreira: se sou bom o suficiente, se marco gols, se sou consistente o suficiente, se estou pronto para uma grande transferência para um grande clube… Há tantas opiniões, as únicas que importam são as das pessoas próximas a você. Num minuto você vai ser odiado, no outro vai ser amado. Isso sempre muda no futebol.”
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Espírito de união na seleção da Inglaterra
De olho nos grandes torneios internacionais sob a nova comissão técnica, Rice acredita que a atual seleção inglesa está em uma posição privilegiada graças às amizades genuínas entre os jogadores. Ao contrário das anteriores “gerações de ouro”, que supostamente se dividiram devido a rivalidades entre clubes, o grupo atual, incluindo Bukayo Saka, Cole Palmer e Phil Foden, continua extremamente unido. “Seja nas redes sociais ou na vida real, dá para ver que existe uma conexão verdadeira entre nós”, explicou Rice.
Ele observou que o futebol moderno superou a era da intensa animosidade entre times. “É claro que a gente ouve a geração mais velha falando sobre como eles não se davam bem e como não conseguiam se conectar e jogar juntos. Mas acho que, no nosso caso, é por isso que, nos últimos anos com a Inglaterra, temos nos saído tão bem, porque somos próximos dentro e fora de campo.
"Obviamente, todos jogamos uns contra os outros, mas o futebol não é mais assim. Muitas pessoas têm melhores amigos de times adversários, passam muito tempo com jogadores de times adversários. Com a Inglaterra, todos nos damos bem. Sempre ficamos ansiosos para nos ver. É uma boa escapada."