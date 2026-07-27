Se o árbitro interromper o jogo para tratar o guarda-redes e chamar a equipa médica, o treinador terá apenas 10 segundos para escolher um jogador que abandonará o terreno de jogo durante um minuto completo após o reinício da partida.

O nome do jogador deve ser comunicado ao quarto árbitro dentro do prazo estabelecido e, caso não seja feita a escolha, o capitão da equipa sairá automaticamente durante um minuto.

Já se o guarda-redes lesionado for substituído, a equipa não será afetada por esta sanção.

O primeiro jogo em que esta experiência será aplicada é a partida da ronda preliminar da Taça Carabao entre o Tranmere e o Rochdale, no sábado.

A BBC informa que a liga australiana vai testar uma versão modificada desta regra, na qual o capitão da equipa terá sempre de abandonar o campo.

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