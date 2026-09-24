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De volta após escapar do pior! Ter Stegen supera pesadelo com lesão para dar início à nova era de Klopp na Alemanha
Ter Stegen supera ano turbulento marcado por lesões
O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen refletiu sobre seu tão aguardado retorno à seleção após um período doloroso passado fora de ação. Ao falar depois de se reapresentar à delegação da DFB, o jogador de 34 anos admitiu que lidar com sucessivas lesões no joelho e no tendão patelar o testou emocionalmente.
Ter Stegen reconheceu que perder partidas competitivas importantes foi difícil de assimilar.
No entanto, o goleiro creditou o apoio da família e o nascimento de sua filha por lhe darem a força mental essencial ao longo de sua recuperação.
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Goleiro admite dor emocional durante longa reabilitação
Refletindo sobre sua jornada de reabilitação, Ter Stegen confessou que suportar lesões consecutivas exigiu enorme resiliência mental. Ele explicou que tirar um tempo para refletir sobre sua carreira de uma década no mais alto nível o ajudou a valorizar sua saúde e sua boa fortuna no passado.
O goleiro do Ajax enfatizou que voltar aos gramados sem limitações físicas continua sendo um privilégio que ele não dá mais como garantido.
"Trabalhei muito e sofri muito, especialmente no aspecto emocional", declarou Ter Stegen. "Não é fácil quando você sai de uma lesão e entra em outra. Estou muito feliz que tudo tenha acontecido da forma como aconteceu e que agora eu tenha a oportunidade de voltar à seleção."
Alemanha foca em rápida assimilação tática sob Klopp
Olhando para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações, Ter Stegen detalhou as reuniões táticas iniciais da seleção com o novo Bundestrainer Jurgen Klopp. Com apenas duas sessões de treino disponíveis antes do dia do jogo, ele ressaltou que o elenco precisa assimilar rapidamente as exigências de Klopp.
O goleiro pediu expectativas realistas em relação a mudanças táticas imediatas, insistindo que demonstrar paixão e fome de vencer continua sendo primordial.
"Devemos tentar assimilar relativamente rápido o que o treinador quer", explicou Ter Stegen. "Não podemos mudar tudo agora, ninguém espera isso, mas o que queremos mostrar é que realmente queremos isso e temos orgulho de jogar pela Alemanha."
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Seleção da Alemanha inicia novo projeto ambicioso em solo holandês
A Alemanha entra em sua estreia na Nations League determinada a iniciar a passagem de Klopp com um resultado positivo. Ter Stegen destacou o entusiasmo coletivo do elenco para ganhar embalo e construir uma cultura vencedora para os próximos torneios.
A seleção alemã conclui os preparativos para a partida antes de entrar em campo em Amsterdã.
Ter Stegen está pronto para ser a base da defesa da Alemanha em sua nova era.
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