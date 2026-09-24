O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen refletiu sobre seu tão aguardado retorno à seleção após um período doloroso passado fora de ação. Ao falar depois de se reapresentar à delegação da DFB, o jogador de 34 anos admitiu que lidar com sucessivas lesões no joelho e no tendão patelar o testou emocionalmente.

Ter Stegen reconheceu que perder partidas competitivas importantes foi difícil de assimilar.

No entanto, o goleiro creditou o apoio da família e o nascimento de sua filha por lhe darem a força mental essencial ao longo de sua recuperação.