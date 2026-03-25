De Biasi: “Eu estava convencido de que seria o técnico da Seleção em 2016”

"Gattuso é um rapaz genuíno, que passou por diversas experiências nestes últimos anos. Hoje, ele e sua comissão técnica enfrentam um desafio, e é um desafio sem volta. A comissão técnica, com exceção de Riccio, acho que é a primeira vez que trabalha junta, e esperamos que tudo corra da melhor maneira possível. No fundo, é nas dificuldades que você deve tentar dar o melhor de si. Ele carrega uma grande responsabilidade nas costas. É um treinador que passou por um bom aprendizado, mesmo que, em algumas circunstâncias, não tenha tido sorte; mas ele viveu isso com orgulho, demonstrando todo o seu orgulho e teimosia calabreses. Ele como técnico até que se encaixava bem, sinceramente. Poderia até ter sido ele porque é alguém que viveu aquele ambiente, conhece todas as dinâmicas que giram em torno da Seleção Nacional; é uma oportunidade que não surge com muita frequência, então ele a agarrou na hora.”



