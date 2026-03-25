Gianni De Biasi, ex-técnico da Albânia, foi entrevistado pelo Fanpage.it. Entre a apresentação das eliminatórias para a Copa do Mundo e as lembranças de 2016, quando ele poderia ter se tornado o técnico da Seleção Nacional, eis o que ele disse.
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De Biasi: “Eu estava convencido de que seria o técnico da Seleção em 2016”
A CARREIRA
"Se eu quisesse ter um caminho fácil no mundo do futebol, bastaria entrar em um grande clube, e pronto... Para manter minha integridade,evitei pegar o helicóptero e preferi escalar a montanha com o picareta."
Play-off
"Gattuso é um rapaz genuíno, que passou por diversas experiências nestes últimos anos. Hoje, ele e sua comissão técnica enfrentam um desafio, e é um desafio sem volta. A comissão técnica, com exceção de Riccio, acho que é a primeira vez que trabalha junta, e esperamos que tudo corra da melhor maneira possível. No fundo, é nas dificuldades que você deve tentar dar o melhor de si. Ele carrega uma grande responsabilidade nas costas. É um treinador que passou por um bom aprendizado, mesmo que, em algumas circunstâncias, não tenha tido sorte; mas ele viveu isso com orgulho, demonstrando todo o seu orgulho e teimosia calabreses. Ele como técnico até que se encaixava bem, sinceramente. Poderia até ter sido ele porque é alguém que viveu aquele ambiente, conhece todas as dinâmicas que giram em torno da Seleção Nacional; é uma oportunidade que não surge com muita frequência, então ele a agarrou na hora.”
AQUELA VEZ EM QUE PODERIA TER SIDO SELECIONADOR
"Sim, eu estava convencido de que seria o técnico da seleção nacional em 2016. Mas, inesperadamente, Ventura me ultrapassou, com quem inclusive compartilhei alguns momentos agradáveis à mesa. Tive várias conversas por telefone e encontros pessoais com a Federação Italiana, que queria encontrar um substituto para Antonio Conte, que havia anunciado que, após o Euro na França, iria para o Chelsea. Ao contrário, eu não queria alarde em torno dessa situação, porque se fosse para o Euro como titular, perderia muito com meus jogadores. Justamente por isso, sempre me preocupava em manter tudo na mais absoluta privacidade. Então, de repente, escolheram e anunciaram Ventura, que havia se liberado do Torino. De qualquer forma, esse episódio me deixou muito chateado e eu cortei os contatos. Fiquei chateado porque tinha tido uma longa conversa e achava que minha candidatura já estava decidida.”