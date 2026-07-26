Davide Ancelotti voltou a falar sobre sua passagem pelo Botafogo e explicou os motivos que o levaram a deixar o comando da equipe no fim do ano passado. Atualmente técnico do Lille, da França, o italiano afirmou que a instabilidade nos bastidores, causada pelo processo de saída de John Textor, foi determinante para sua decisão.
Davide Ancelotti revela motivo da saída do Botafogo: "Não havia mais presidente"
- Getty Images Sport
A passagem
Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o filho de Carlo Ancelotti revelou que a falta de uma liderança definida no clube tornou inviável a continuidade do trabalho.
"Depois de cinco meses, não havia mais presidente, porque John Textor estava de saída. Eu não tinha mais nenhuma indicação sobre o que aconteceria dali para frente e, então, decidi pedir demissão. Eles não me demitiram, porque nem havia um presidente para fazer isso", afirmou.
Davide comandou o Botafogo por cinco meses, em sua primeira experiência como treinador principal. Durante esse período, acumulou 32 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.
Avaliação positiva da passagem
Além da indefinição administrativa, o técnico revelou que a decisão também foi influenciada pela informação de que um de seus auxiliares, o preparador físico Luca Guerra, seria desligado do clube.
Apesar dos problemas enfrentados nos bastidores, Davide fez uma avaliação positiva da passagem pelo futebol brasileiro e destacou que a equipe conseguiu resultados satisfatórios em meio às dificuldades.
"A experiência foi boa porque, apesar de todas as dificuldades, das saídas e das lesões, tivemos bons resultados. Mas as expectativas eram grandes demais em relação a um cenário que havia mudado completamente. John Textor confiou em mim, e eu sempre serei grato por isso. Depois, houve muitos conflitos, e eu fiquei muito sozinho", declarou.
Após deixar o Botafogo, Davide integrou a comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Agora no comando do Lille, o italiano inicia uma nova etapa na carreira, enquanto relembra os desafios vividos em sua breve passagem pelo clube carioca.
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Perguntas frequentes
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