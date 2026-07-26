Davide Ancelotti revela motivo da saída do Botafogo: "Não havia mais presidente"

Além da indefinição administrativa, o técnico revelou que a decisão também foi influenciada pela informação de que um de seus auxiliares, o preparador físico Luca Guerra, seria desligado do clube.

Apesar dos problemas enfrentados nos bastidores, Davide fez uma avaliação positiva da passagem pelo futebol brasileiro e destacou que a equipe conseguiu resultados satisfatórios em meio às dificuldades.

"A experiência foi boa porque, apesar de todas as dificuldades, das saídas e das lesões, tivemos bons resultados. Mas as expectativas eram grandes demais em relação a um cenário que havia mudado completamente. John Textor confiou em mim, e eu sempre serei grato por isso. Depois, houve muitos conflitos, e eu fiquei muito sozinho", declarou.

Após deixar o Botafogo, Davide integrou a comissão técnica de Carlo Ancelotti na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Agora no comando do Lille, o italiano inicia uma nova etapa na carreira, enquanto relembra os desafios vividos em sua breve passagem pelo clube carioca.