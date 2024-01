David Luiz, Hulk e mais: os jogadores do 7 a 1 que voltaram para jogar em clubes do Brasil

Luiz Gustavo, reforço do São Paulo é o mais novo membro do grupo de atletas que estava no dia fatídico de 2014 e retorna ao país natal

A derrota por 7 a 1 do Brasil para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014 está na história como o maior vexame esportivo já vivido por nossa seleção. Mas a vida segue e os jogadores envolvidos naquele episódio mostraram, em sua grande maioria, competência por seus respectivos clubes. O atacante Fred, um dos mais criticados naquele Mundial, por exemplo, recebeu o carinho da torcida do Fluminense e naquele mesmo 2014 se garantiu como artilheiro do Brasileirão de 2014, marcando 18 gols. O lateral Marcelo enfileirou títulos pelo Real Madrid, enquanto o meio-campista Fernandinho se estabeleceu como um dos maiores de todos os tempos do Manchester City. Dentre os que participaram do elenco, mas não entraram em campo, apenas os goleiros Jefferson e Victor atuavam no Brasil. E seus respectivos históricos por Botafogo e Atlético-MG estão acima de qualquer crítica. Nos últimos anos, sido comum ver o movimento de peças daquela seleção brasileira que estão voltando para o Brasil. Já foram vários nomes que fizeram isso, desde o goleiro Júlio César, passando por Daniel Alves, Ramires e outros. Confira, abaixo, quais jogadores estiveram no 7 a 1 e voltaram para o futebol brasileiro.