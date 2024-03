Data Fifa virou símbolo de desespero no Brasil: seja por clubismo, tédio ou raiva da seleção

A semana sem jogos entre clubes também motiva sensações apaixonadas

A Data Fifa de jogos de seleções veio neste final de mês de março e, pasmem!, o futebol brasileiro não terá duelos entre seus clubes. Estamos ainda naquela época dos estaduais, que vão chegando em sua reta final, então o sentimento geral é parecido com aquele das primeiras horas do dia de quem acorda cedo para tocar a sua rotina de trabalho – a preguiça que vai se misturando, enquanto os olhos ainda não estão completamente abertos, com algum senso de urgência enquanto o café vai assentando e fazendo o seu papel.

Com alguns desfalques por lesão, o Brasil tem na agenda dois bons amistosos para iniciar a era Dorival Júnior: enfrenta Inglaterra (23 de março) e Espanha (26). Amistosos contra seleções europeias têm sido raridade para equipes de outros lugares que não sejam do Velho Continente, especialmente contra seleções europeias com título mundial no currículo – no caso da equipe brasileira, é preciso voltar até o 1 a 0 sobre a Alemanha em março de 2018.

