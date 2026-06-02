Como Danilo virou esperança do Botafogo para reforçar o caixa após a Copa do Mundo

A convocação para a Copa do Mundo representou mais do que um prêmio esportivo para Danilo. No Botafogo, o volante passou a ser tratado como uma das principais esperanças para ajudar o clube a atravessar um momento financeiro delicado.

Contratação mais cara da história alvinegra, o meio-campista chega ao Mundial valorizado e cercado por expectativas. Internamente, existe a convicção de que uma boa participação com a camisa da seleção brasileira pode elevar significativamente seu valor de mercado e abrir caminho para uma negociação milionária na próxima janela de transferências.

O primeiro cartão de visitas veio já no amistoso contra o Panamá. Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo da goleada por 6 a 2, Danilo participou diretamente de três lances importantes: fez o corta-luz no gol de Lucas Paquetá, pressionou a saída de bola que originou o pênalti convertido por Igor Thiago e ainda marcou um belo gol após infiltração na área.

A atuação aumentou ainda mais a expectativa em torno do jogador antes do início da Copa do Mundo.