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Danilo BrasilGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Como Danilo virou esperança do Botafogo para reforçar o caixa após a Copa do Mundo

Mercado da bola
Danilo
Botafogo
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Copa do Mundo

Volante é visto como o principal ativo do clube no mercado e pode protagonizar uma das maiores vendas da história alvinegra

A convocação para a Copa do Mundo representou mais do que um prêmio esportivo para Danilo. No Botafogo, o volante passou a ser tratado como uma das principais esperanças para ajudar o clube a atravessar um momento financeiro delicado.

Contratação mais cara da história alvinegra, o meio-campista chega ao Mundial valorizado e cercado por expectativas. Internamente, existe a convicção de que uma boa participação com a camisa da seleção brasileira pode elevar significativamente seu valor de mercado e abrir caminho para uma negociação milionária na próxima janela de transferências.

O primeiro cartão de visitas veio já no amistoso contra o Panamá. Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo da goleada por 6 a 2, Danilo participou diretamente de três lances importantes: fez o corta-luz no gol de Lucas Paquetá, pressionou a saída de bola que originou o pênalti convertido por Igor Thiago e ainda marcou um belo gol após infiltração na área.

A atuação aumentou ainda mais a expectativa em torno do jogador antes do início da Copa do Mundo.

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  • Danilo BrasilGetty Images

    Aposta na valorização

    O Botafogo acredita que o Mundial pode representar um salto importante na valorização do atleta.

    Contratado junto ao Nottingham Forest em julho de 2025 por cerca de 22 milhões de euros, Danilo já é considerado um dos jogadores mais valiosos do elenco. Sem a exposição da Copa, a avaliação interna era de que uma venda poderia alcançar aproximadamente 30 milhões de euros.

    Com destaque pela seleção, porém, o cenário muda. Nos bastidores, existe a expectativa de que propostas possam atingir valores entre 35 e 40 milhões de euros, praticamente dobrando o investimento realizado pelo clube.

    O entendimento é simples: jogadores que conseguem espaço e boas atuações em uma Copa do Mundo passam a ser observados por um mercado muito mais amplo, especialmente pelos grandes clubes europeus.

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  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-RACINGAFP

    Mercado de olho

    O interesse em Danilo já existe antes mesmo do torneio. Clubes de diferentes centros do futebol europeu acompanham a situação do volante. Fulham e Zenit demonstraram disposição para investir cifras próximas dos 30 milhões de euros. O clube russo, entretanto, não aparece como prioridade para o jogador neste momento.

    Além disso, equipes como Mônaco, Benfica, Arsenal e Galatasaray realizaram consultas recentes ao estafe do atleta. A avaliação ao redor do jogador é que uma boa Copa pode atrair interessados ainda mais fortes financeiramente.

    Manchester United, Barcelona, Milan e o próprio Arsenal monitoram o mercado para a posição e observam atentamente o desempenho do brasileiro.

    Embora uma permanência no futebol nacional não esteja descartada, ela é considerada improvável. Caso não receba uma proposta satisfatória da Europa, o Palmeiras surge como destino preferencial. O Flamengo também acompanha a situação, mas aparece em segundo plano.

    A tendência de saída ganhou força nas últimas semanas. Após ser convocado para a Copa do Mundo, Danilo deixou de ser relacionado pelo Botafogo. O volante chegou a ser incluído na lista para uma partida contra o Corinthians, mas alegou problemas pessoais e acabou fora do confronto.

    A situação gerou desconforto internamente. Nos bastidores, dirigentes entenderam que o jogador já estava com o foco voltado para uma transferência após o Mundial.

    Além disso, Danilo optou por não completar o limite de partidas que dificultaria uma eventual transferência dentro do futebol brasileiro, preservando alternativas para o futuro.

  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-CARACASAFP

    Venda pode aliviar crise

    A importância de uma negociação, porém, vai muito além do aspecto esportivo. O Botafogo atravessa um período de forte pressão financeira e busca alternativas para equilibrar as contas após os elevados investimentos realizados nos últimos anos.

    Atualmente, o clube convive com pendências milionárias relacionadas a transferências internacionais e precisa gerar receitas relevantes para reorganizar sua situação financeira.

    Nesse contexto, Danilo se tornou o principal ativo disponível para uma venda de grande porte.

    Uma negociação próxima dos 40 milhões de euros teria impacto significativo no caixa alvinegro e ajudaria a reduzir parte das obrigações financeiras acumuladas. Por isso, cada minuto do volante com a camisa da seleção brasileira será acompanhado de perto em General Severiano.

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