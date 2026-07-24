A tentativa do Palmeiras de repatriar Danilo chegou ao fim na última quinta-feira (23). O volante entrou em campo pelo Botafogo no empate contra o Vitória e completou 13 partidas no Campeonato Brasileiro, limite que impede uma transferência para outro clube da Série A na edição de 2026.
Com isso, o Verdão encerra a negociação e também muda seus planos para a janela de transferências. A diretoria e a comissão técnica entendem que o elenco montado desde o ano passado é forte o suficiente para brigar pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, sem a necessidade de buscar novos reforços.