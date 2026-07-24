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Gabriel Marin

Sem Danilo, Palmeiras muda rota e Leila diz que o elenco já é "extremamente forte"

Palmeiras

Após ter três propostas recusadas pelo Botafogo, Verdão encerra investida pelo volante e entende que elenco atual é suficiente para disputar todos os títulos da temporada

A tentativa do Palmeiras de repatriar Danilo chegou ao fim na última quinta-feira (23). O volante entrou em campo pelo Botafogo no empate contra o Vitória e completou 13 partidas no Campeonato Brasileiro, limite que impede uma transferência para outro clube da Série A na edição de 2026.

Com isso, o Verdão encerra a negociação e também muda seus planos para a janela de transferências. A diretoria e a comissão técnica entendem que o elenco montado desde o ano passado é forte o suficiente para brigar pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, sem a necessidade de buscar novos reforços.

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  • imago-sport-1080187094.jpgBrazil Photo Press

    Palmeiras esgota tentativas por Danilo

    O Palmeiras tratava Danilo como prioridade absoluta no mercado e intensificou as conversas com o Botafogo nos últimos dias. Ao todo, o clube paulista apresentou três propostas, todas recusadas pela equipe carioca.

    A primeira oferta girava em torno de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) e incluía a transferência do zagueiro Naves, que posteriormente foi negociado com o Necaxa, do México. Sem sucesso, o Verdão aumentou a proposta para 28 milhões de euros (R$ 160 milhões), sendo 25 milhões de euros fixos e outros 3 milhões de euros em bônus por metas.

    Na reta final da negociação, a diretoria alviverde ainda sinalizou que pagaria os 28 milhões de euros de forma integral, parcelados em três anos. Mesmo assim, o Botafogo manteve a decisão de não negociar o atleta.

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  • Danilo - BotafogoVitor Silva/Botafogo

    Botafogo encerra novela ao colocar volante em campo

    A definição ocorreu antes mesmo do apito inicial da partida entre Botafogo e Vitória. Em reunião com o estafe de Danilo, a diretoria alvinegra decidiu manter o volante no elenco e recusou definitivamente a investida palmeirense.

    Sem comunicar oficialmente o Palmeiras, o Botafogo relacionou o jogador para o confronto e o colocou em campo aos 20 minutos do segundo tempo. Com a participação, Danilo atingiu o limite de jogos permitido para defender outro clube da Série A nesta edição do Brasileirão.

    Nas redes sociais, o clube carioca ainda publicou o momento da entrada do volante em campo, em uma postagem interpretada como provocação ao Palmeiras.

    Após a partida, Danilo também se manifestou. Em publicação no Instagram, afirmou que respeitou a decisão do Botafogo de mantê-lo no elenco, mas pediu que também fosse respeitada sua escolha de não aceitar uma transferência para o Zenit, da Rússia.

  • imago-sport-1080328608.jpgZUMA Press Wire

    Verdão entende que elenco já está completo

    O fracasso na negociação não altera o planejamento do departamento de futebol. Internamente, a avaliação é de que Danilo seria uma oportunidade de mercado, e não uma necessidade para a equipe comandada por Abel Ferreira.

    O volante, revelado pelo próprio Palmeiras e com passagem pela seleção brasileira em Copa do Mundo, era considerado uma peça diferenciada, capaz de elevar ainda mais o nível de um elenco que já é visto como o mais forte da era Abel Ferreira.

    Por isso, o clube não mantinha negociações com outros jogadores para a posição e não pretende buscar alternativas após o encerramento da novela.

    Na semana passada, a presidente Leila Pereira já havia deixado claro que o planejamento dependia exclusivamente da contratação do volante.

    "O interesse do Palmeiras é exclusivamente no Danilo. Se não vier o Danilo, acho que nosso elenco é extremamente forte para essa temporada".

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  • imago-sport-1080154354.jpgBrazil Photo Press

    Direção prioriza manutenção da base e controle financeiro

    Com o mercado praticamente encerrado, o foco do Palmeiras passa a ser a manutenção da espinha dorsal do elenco. Embora eventuais saídas não estejam totalmente descartadas, a diretoria trabalha para impedir negociações envolvendo jogadores considerados fundamentais para Abel Ferreira.

    Neste momento, Allan, Mauricio e Flaco López aparecem entre os atletas mais valorizados e que despertam interesse de outros clubes.

    Outro fator que pesa na estratégia é o cenário financeiro. O clube registrou déficit de R$ 66 milhões nos cinco primeiros meses do ano, e uma contratação do porte de Danilo representaria um impacto ainda maior nas contas alviverdes.

    Após investir mais de R$ 700 milhões na montagem do elenco desde o meio da temporada passada, o entendimento da diretoria é que o grupo atual reúne qualidade suficiente para disputar, em alto nível, os três principais objetivos do ano: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O clube seguirá atento a oportunidades de mercado, mas novas contratações não fazem parte do planejamento neste momento.

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