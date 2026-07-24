A definição ocorreu antes mesmo do apito inicial da partida entre Botafogo e Vitória. Em reunião com o estafe de Danilo, a diretoria alvinegra decidiu manter o volante no elenco e recusou definitivamente a investida palmeirense.

Sem comunicar oficialmente o Palmeiras, o Botafogo relacionou o jogador para o confronto e o colocou em campo aos 20 minutos do segundo tempo. Com a participação, Danilo atingiu o limite de jogos permitido para defender outro clube da Série A nesta edição do Brasileirão.

Nas redes sociais, o clube carioca ainda publicou o momento da entrada do volante em campo, em uma postagem interpretada como provocação ao Palmeiras.

Após a partida, Danilo também se manifestou. Em publicação no Instagram, afirmou que respeitou a decisão do Botafogo de mantê-lo no elenco, mas pediu que também fosse respeitada sua escolha de não aceitar uma transferência para o Zenit, da Rússia.