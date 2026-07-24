A novela envolvendo Danilo ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (23). Depois de entrar em campo contra o Vitória e completar o 13º jogo pelo Botafogo no Brasileirão, ficando impedido de defender outro clube na competição, o volante usou as redes sociais para mandar um recado direto ao clube e revelar que não pretende aceitar uma transferência para o futebol russo.

O jogador afirmou que respeitou a decisão da diretoria alvinegra de não negociá-lo com o Palmeiras e espera que o mesmo aconteça agora em relação ao interesse do Zenit.

"Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento."

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Segundo o ge, o Botafogo recebeu a manifestação com naturalidade e entende que o atleta tem liberdade para expor sua posição. Nos bastidores, a diretoria mantém o discurso de que qualquer negociação só acontecerá se atender aos interesses do clube, do jogador e do comprador.

Após a partida, Danilo também celebrou o retorno aos gramados.

"Feliz por voltar aos gramados com a camisa do Fogão. Infelizmente o resultado não foi o que esperávamos, mas seguimos trabalhando para os próximos compromissos."