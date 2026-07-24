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Luis Felipe Gonçalves

Danilo manda recado ao Botafogo e veta transferência para a Rússia após interesse do Zenit

Mercado da bola
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Zenit St. Petersburg

Volante diz ter respeitado decisão do Botafogo de barrar negociação com o Palmeiras e espera reciprocidade para definir o próprio futuro

A novela envolvendo Danilo ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (23). Depois de entrar em campo contra o Vitória e completar o 13º jogo pelo Botafogo no Brasileirão, ficando impedido de defender outro clube na competição, o volante usou as redes sociais para mandar um recado direto ao clube e revelar que não pretende aceitar uma transferência para o futebol russo.

O jogador afirmou que respeitou a decisão da diretoria alvinegra de não negociá-lo com o Palmeiras e espera que o mesmo aconteça agora em relação ao interesse do Zenit.

"Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo, agora, respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento."

Danilo BotafogoReprodução/Instagram


Segundo o ge, o Botafogo recebeu a manifestação com naturalidade e entende que o atleta tem liberdade para expor sua posição. Nos bastidores, a diretoria mantém o discurso de que qualquer negociação só acontecerá se atender aos interesses do clube, do jogador e do comprador.

Após a partida, Danilo também celebrou o retorno aos gramados.

"Feliz por voltar aos gramados com a camisa do Fogão. Infelizmente o resultado não foi o que esperávamos, mas seguimos trabalhando para os próximos compromissos."

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  • Provocação do Alvinegro

    A entrada de Danilo diante do Vitória também encerrou qualquer possibilidade de o volante defender outro clube na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com 13 partidas disputadas, ele ultrapassou o limite permitido pelo regulamento para uma transferência entre equipes da Série A. A utilização do volante frustrou de vez a tentativa do Palmeiras, que negociava sua contratação nas últimas semanas.

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    Logo após Danilo entrar em campo, o Botafogo aproveitou as redes sociais para provocar, de forma indireta, o rival paulista.

    O clube publicou uma mensagem destacando a presença do volante em campo e utilizou uma versão da música Smooth Operator, que viralizou nas redes sociais por conta de uma adaptação feita por torcedores rivais do Palmeiras. O vídeo ainda trazia uma cena de As Férias de Mr. Bean em que o personagem espera por uma carona, em uma referência bem-humorada às negociações frustradas.

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  • Danilo BotafogoReprodução/Instagram

    Preço definido por Danilo

    Mesmo após barrar a venda ao Palmeiras, o Botafogo mantém o plano de negociar Danilo nesta janela. A diretoria estipulou um valor entre 35 e 40 milhões de euros (cerca de R$ 205 milhões a R$ 232 milhões) e prioriza uma transferência para o futebol europeu.

    O Zenit surgiu como alternativa e sinalizou disposição para apresentar uma proposta próxima aos 28 milhões de euros oferecidos pelo Palmeiras. No entanto, o próprio volante deixou claro que não pretende atuar na Rússia neste momento da carreira.

    Após o encerramento das negociações, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o clube fez um grande esforço financeiro pelo volante, mas respeitou a decisão do Botafogo.

    "Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco."

  • Danilo BrasilGetty Images

    Futuro do jogador

    Apesar da preferência do Botafogo por uma venda ao mercado europeu, o cenário ainda é incerto.

    Internamente, existe o entendimento de que a Copa do Mundo não valorizou Danilo como o clube esperava. Além disso, sua passagem discreta pelo Nottingham Forest reduziu o interesse de equipes das principais ligas do continente.

    Clubes como Galatasaray, Roma, Como e Atalanta fizeram consultas nas últimas semanas, mas nenhuma negociação avançou. O Newcastle também analisou o nome do volante como possível substituto de Bruno Guimarães, porém não levou as conversas adiante.

    Diante da falta de propostas que atendam às exigências do Botafogo e da recusa do jogador ao futebol russo, a permanência de Danilo no clube até o fim da temporada voltou a ganhar força.

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