O técnico português José Mourinho apresenta uma mudança radical no estilo de comando e na gestão técnica em sua nova experiência no Real Madrid, abandonando a abordagem de confronto e batalha para adotar uma estratégia baseada na construção de jogadas e no controle inteligente dos jogadores, o que representa uma versão totalmente aprimorada daquela que deixou a capital espanhola há 13 anos.
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Da raiva à contenção... Como Mourinho deixou para trás a obsessão pelas disputas?
Nova personagem
De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mourinho enfrentou na Benfica uma situação que ilustra como mudou seu estilo de liderança: o jogador Šildirop chegou como um dos maiores talentos promissores da Europa, mas não conseguiu atingir o desempenho esperado.
Em vez de abandoná-lo à sua sorte, o técnico português percebeu que precisava trabalhar mais com ele no aspecto psicológico, especialmente quando a situação se complicou totalmente para o jogador em novembro de 2025, após ele se envolver em um processo criminal relacionado à divulgação de um vídeo com conteúdo sexual envolvendo uma menor, em um caso semelhante ao que Asensio viveu no Real Madrid.
Naquele momento, Mourinho decidiu proteger o jogador, ciente de que aquele era o momento mais importante para que Shildirob sentisse seu apoio. Ao mesmo tempo, o técnico exigiu do jogador mais comprometimento defensivo, agressividade competitiva, intensidade e continuidade para que ele pudesse provar a todos lá fora o tipo de jogador que realmente é, o que de fato deu certo.
O Benfica estava prestes a vender Škildirob na janela de transferências de inverno para o Club Brugge, da Bélgica, por 10 milhões de euros, mas Mourinho se opôs totalmente a essa decisão e conseguiu transformar o jogador de um elemento marginalizado em uma das principais estrelas da temporada, que terminou com 10 gols (dois deles contra o Real Madrid) e 7 assistências.
O próprio jogador norueguês reconheceu publicamente que foi Mourinho quem o ajudou a sair dessa crise, e o Benfica recebeu recentemente uma oferta de 70 milhões de euros para se desfazer dos seus serviços.
- AFP
O homem das batalhas
Os próximos dias confirmarão a veracidade dessa transformação, já que o Mourinho que chegou a Madri se mostra completamente diferente daquele técnico que deixou a capital há 13 anos; o português já não é mais aquele treinador que se senta furioso e revoltado diante dos microfones após as derrotas para dirigir críticas severas aos seus jogadores, mas o Mourinho atual conseguiu se adaptar às exigências do futebol moderno.
Mourinho passou a ter plena consciência de que os jogadores representam pequenas empresas independentes e passou a lidar com eles com inteligência e serenidade, Além disso, ele se cercou de uma equipe que não deixa nada ao acaso, seja nas questões de mídia e comunicação, na estratégia adotada nas redes sociais ou mesmo na natureza das mensagens divulgadas, onde cada detalhe é medido com extrema precisão.
Um novo modelo de liderança aplicado pelo português: Mourinho mudou significativamente seu estilo de liderança e sua relação próxima com os jogadores em comparação com o que acontecia durante sua primeira passagem pelo Real Madrid. A nova versão do “Special One” está se desenvolvendo agora por meio da construção de relações com os jogadores, em vez de entrar em conflitos e confrontos, o que garante a continuidade de seus projetos por períodos mais longos.
Essa transformação representa uma evolução natural após 27 temporadas como técnico nos campos de elite, especialmente porque não está longe de como a globalização e as redes sociais influenciam a maneira como os jogadores de futebol administram suas carreiras profissionais.
Embora a maneira de trabalhar de Mourinho mantenha os mesmos pilares fundamentais, representados pela ambição, pela obsessão pela vitória e a exigência de um esforço diário rigoroso, seu estilo de liderança tornou-se mais maduro e estratégico, voltado para a construção de estruturas sustentáveis dentro de suas equipes. O Mourinho de hoje aposta em convencer e orientar os jogadores, em vez de impor opiniões, buscando destacar a responsabilidade individual de cada jogador do time.
A Sala Sagrada
O vestiário da equipe continua sendo algo sagrado e intocável para o técnico português, uma característica técnica que ele nunca perdeu, já que a proteção do grupo é algo inegociável, e o técnico continua se colocando como um escudo para proteger seus jogadores quando surgem crises ou dificuldades.
É por isso que Mourinho precisa sempre de um assistente técnico proveniente do clube, que tenha prestígio e respeito dentro do grupo, mas que, ao mesmo tempo, saiba permanecer em segundo plano, pois, em qualquer circunstância, e independentemente dos resultados, é Mourinho quem leva os golpes para proteger seus jogadores, e as pressões externas são direcionadas a ele pessoalmente, o que permite que seus jogadores se concentrem totalmente no desempenho esportivo dentro de campo.
O Mourinho que os torcedores guardam na memória estava imerso em mil e uma batalhas, seja contra os árbitros, o calendário de jogos, Valdano ou a mídia; no entanto, a experiência e o conhecimento levaram o novo Mourinho a escolher com precisão e cuidado as batalhas que deve travar, e o foco atual está totalmente voltado para o que agrega valor real ao projeto esportivo e contribui para fortalecer e coesionar o grupo.
Existem constantes que não mudam na personalidade do técnico português, como a ambição, a lealdade ao grupo, a obsessão por vitórias e a exigência do máximo esforço possível, mas sua maneira e seu estilo de trabalhar evoluíram notavelmente, já que o atual Mourinho busca construir através do reforço da responsabilidade, da construção da confiança e do apoio à força da sólida identidade coletiva da equipe, para anunciar a todos que ele se tornou um Mourinho completamente diferente.