De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mourinho enfrentou na Benfica uma situação que ilustra como mudou seu estilo de liderança: o jogador Šildirop chegou como um dos maiores talentos promissores da Europa, mas não conseguiu atingir o desempenho esperado.

Em vez de abandoná-lo à sua sorte, o técnico português percebeu que precisava trabalhar mais com ele no aspecto psicológico, especialmente quando a situação se complicou totalmente para o jogador em novembro de 2025, após ele se envolver em um processo criminal relacionado à divulgação de um vídeo com conteúdo sexual envolvendo uma menor, em um caso semelhante ao que Asensio viveu no Real Madrid.

Naquele momento, Mourinho decidiu proteger o jogador, ciente de que aquele era o momento mais importante para que Shildirob sentisse seu apoio. Ao mesmo tempo, o técnico exigiu do jogador mais comprometimento defensivo, agressividade competitiva, intensidade e continuidade para que ele pudesse provar a todos lá fora o tipo de jogador que realmente é, o que de fato deu certo.

O Benfica estava prestes a vender Škildirob na janela de transferências de inverno para o Club Brugge, da Bélgica, por 10 milhões de euros, mas Mourinho se opôs totalmente a essa decisão e conseguiu transformar o jogador de um elemento marginalizado em uma das principais estrelas da temporada, que terminou com 10 gols (dois deles contra o Real Madrid) e 7 assistências.

O próprio jogador norueguês reconheceu publicamente que foi Mourinho quem o ajudou a sair dessa crise, e o Benfica recebeu recentemente uma oferta de 70 milhões de euros para se desfazer dos seus serviços.