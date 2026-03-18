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Troy ParrottIMAGO
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Da Inglaterra - Milan, nova opção para o ataque: Troy Parrott agrada, preço definido

É preciso um número 9 para a próxima temporada, e os rossoneri colocaram um novo atacante na lista.

O Milan continua em busca de um atacante para a próxima temporada.

A questão do camisa 9 continua sendo um dos pontos a serem resolvidos no mercado, e a busca no clube da Via Aldo Rossi já começou para que estejam prontos na linha de partida da próxima janela de transferências de verão. O quebra-cabeça trouxe à tona vários nomes e perfis, entre eles Mateo Retegui, Moise Kean e Dusan Vlahovic, caso não haja um acordo para a renovação do contrato com a Juventus.

Mas da Inglaterra surge uma nova pista.

  • PIACE PARROTT

    De acordo com o que escreve e relata o jornal inglês TheIndependent, surgiu um novo e diferente nome para os rossoneri: trata-se de Troy Parrott, autor de 32 gols em 43 partidas com a camisa do AZ Alkmaar.

    Atacante titular da seleção irlandesa, ele está demonstrando todo o seu talento nesta temporada, tanto no clube quanto na seleção.

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  • PREÇO E CONCORRÊNCIA

    De acordo com o que é divulgado pela imprensa inglesa, o valor de referência estabelecido pelo clube holandês é de 28 milhões de euros. O AZ Alkmaar está disposto a ouvir todas as possíveis ofertas que possam surgir ao longo do verão, ciente de que vários clubes da Bundesliga, da La Liga e da Premier League estão de olho no jogador nascido em 2002.

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