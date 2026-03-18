Da Inglaterra - Milan, nova opção para o ataque: Troy Parrott agrada, preço definido

O Milan continua em busca de um atacante para a próxima temporada.

A questão do camisa 9 continua sendo um dos pontos a serem resolvidos no mercado, e a busca no clube da Via Aldo Rossi já começou para que estejam prontos na linha de partida da próxima janela de transferências de verão. O quebra-cabeça trouxe à tona vários nomes e perfis, entre eles Mateo Retegui, Moise Kean e Dusan Vlahovic, caso não haja um acordo para a renovação do contrato com a Juventus.

Mas da Inglaterra surge uma nova pista.