Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
jean-phillipe-mateta(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Crystal Palace, Mateta já está de volta. Glasner: “Ele será convocado”

O Milan e a Juventus não o contrataram em janeiro devido a problemas físicos, mas Mateta já está disponível novamente.

Seu joelho e sua condição física foram muito comentados ao longo do mês de janeiro, quando sua saída do Crystal Palace para a Série A estava praticamente acertada. A Juventus o cortejou até o último momento possível e, enquanto isso, um acordo foi fechado com o Milan, mas no final Jean-Philippe Mateta permaneceu no Eagles. 

Nenhum clube decidiu apostar no atacante francês devido a um problema não especificado no menisco do joelho direito, com a hipótese de uma cirurgia necessária que, na verdade, não foi realizada e, no final, ele já está de volta à disposição.

  • EXAMES MÉDICOS NÃO APROVADOS

    O Milan chegou a um acordo em janeiro para uma transferência no valor total de 35 milhões de euros. O clube rossonero, ciente de algumas dúvidas sobre a condição física do jogador, solicitou que um médico do clube realizasse exames médicos adicionais em Londres, que, no entanto, deram resultado negativo e o negócio foi cancelado. Pelo mesmo motivo, a Juventus também recuou, disponibilizando-se para fechar o negócio com o Crystal Palace apenas por empréstimo.

    • Publicidade

  • NÃO FOI REALIZADA A CIRURGIA

    Imediatamente se falou em uma cirurgia no joelho que o manteria fora até o final da temporada, mas o Crystal Palace e o jogador optaram por não seguir esse caminho, com uma terapia conservadora que o manteve fora... até hoje. Mateta será convocado para a partida de ida das oitavas de final da Conference League contra o AEK Larnaca.

  • GLASNER: "SERÁ CONVOCADO"

    A confirmação foi dada em coletiva de imprensa pelo técnico do Palace, Oliver Glasner, que, ao ser questionado diretamente sobre Mateta, respondeu: “Jean-Phillippe está de volta e será convocado para a partida de amanhã à noite”.

Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
0