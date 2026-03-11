Crystal Palace, Mateta já está de volta. Glasner: “Ele será convocado”

Seu joelho e sua condição física foram muito comentados ao longo do mês de janeiro, quando sua saída do Crystal Palace para a Série A estava praticamente acertada. A Juventus o cortejou até o último momento possível e, enquanto isso, um acordo foi fechado com o Milan, mas no final Jean-Philippe Mateta permaneceu no Eagles.

Nenhum clube decidiu apostar no atacante francês devido a um problema não especificado no menisco do joelho direito, com a hipótese de uma cirurgia necessária que, na verdade, não foi realizada e, no final, ele já está de volta à disposição.