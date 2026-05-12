Cristiano Ronaldo em destaque: “Ele é o jogador mais completo com quem já joguei”

Casemiro considera Bale o jogador mais completo com quem já trabalhou em sua carreira, apesar de ter dividido o vestiário com Ronaldo no Real Madrid. Em uma entrevista no canal do YouTube “Rio Ferdinand Presents”, o meio-campista brasileiro relembra o notável talento presente no elenco do Real Madrid durante seu período de domínio na Europa.

Embora Ronaldo fosse, para muitos, o destaque por causa de seus gols, Casemiro destacou a influência mais ampla de Bale em campo. O meio-campista explica que a capacidade de Bale de contribuir em várias fases do jogo, do ataque à defesa, o fez se destacar entre os grandes jogadores que encontrou em Madri.