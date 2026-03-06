Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo alertou que a parceria com Lionel Messi no Inter Miami seria “estranha”, enquanto seu ex-companheiro de equipe no Manchester United incentiva o astro do Al-Nassr a continuar a rivalidade na MLS
Notícias sobre transferências: Cláusula de rescisão no contrato de Ronaldo com o Al-Nassr
Ronaldo, que tem tido dificuldades em conquistar títulos importantes no Oriente Médio, apesar de ter acrescentado mais duas Chuteiras de Ouro à sua invejável coleção de honras, recentemente entrou em greve devido a queixas sobre a forma como os fundos de transferência são distribuídos entre os clubes controlados pelo PIF.
Desde então, ele voltou a jogar, mas sofreu uma lesão inoportuna. Continuam as especulações sobre o que o verão - após disputar mais uma Copa do Mundo - reserva para Ronaldo. Seu lucrativo contrato com o Al-Nassr vai até 2027.
Diz-se que há cláusulas de rescisão nesse contrato, com um retorno à Europa ou um novo começo nos Estados Unidos sendo cogitados. Muitos foram rápidos em sugerir que outro lendário ex-jogador do Red Devils, o ex-capitão da Inglaterra Sir David Beckham, poderia fechar um acordo notável que uniria Ronaldo e Messi no sul da Flórida.
Muitos fãs em todo o mundo adorariam ver dois grandes nomes de todos os tempos competindo no mesmo time antes que chegue o dia em que as chuteiras quebraram recordes sejam penduradas pela última vez, mas nem todos estão se agarrando a esse sonho.
Ronaldo explicou por que se juntar a Messi em Miami seria “estranho”
Questionado sobre se gostaria de ver uma união impressionante acontecer, o ex-astro da MLS Rossi - falando em parceria com o BetVictor Online Casino - disse ao GOAL: “Não quero ver isso. Não quero ver Messi e Ronaldo juntos. Seria um pouco estranho. É melhor mantê-los separados. Se Ronaldo quiser jogar nos EUA, coloque-o em... qual é o outro time da Flórida? Orlando. Assim, pelo menos eles poderiam ter uma boa rivalidade lá.”
Rossi também sugeriu que um destino em Los Angeles, perto da indústria cinematográfica de Hollywood, seria “melhor” para Ronaldo do que Miami. Ele está confiante de que CR7 prolongará sua carreira como jogador até a temporada 2026-27 e além.
Pressionado sobre por quanto tempo o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro pode continuar, Rossi disse: “Ronaldo, ele meio que desafia a ciência, certo? Mas tenho certeza de que chegará um momento em que ele vai pendurar as chuteiras e será uma das maiores carreiras que alguém já teve. Então, acho que devemos continuar a apreciar jogadores como ele e Messi, que estão jogando em uma idade mais avançada e ainda em um bom nível. Porque nunca se sabe quando será o último jogo.”
Greve: Por que a frustração de Ronaldo na Arábia Saudita não é nenhuma surpresa
Rossi testemunhou de perto a busca incansável de Ronaldo pela perfeição, durante o tempo que passaram juntos em Old Trafford. Ele não fica muito surpreso ao ver um personagem apaixonado expressando sua frustração na Arábia Saudita, já que o melhor jogador de todos os tempos não aceita bem ser o segundo melhor.
Rossi acrescentou: “Isso faz parte do seu DNA, certo? O seu DNA tem tudo a ver com vencer, fazer tudo o que for possível para isso. Quando não consegue, fica muito frustrado. E ouve, os seus companheiros de equipe podem interpretar isso de certa forma. Ouça, vou acompanhar as suas frustrações e tentar ser melhor. Ou, sabe, há algumas pessoas que levam isso para o lado pessoal.
“Mas ele nunca se importou com o que os outros pensavam dele. Ou ele nunca se importou se as pessoas o seguiam ou não. Mas ele tem um histórico de vitórias, de marcar um milhão de gols por temporada. Então, tudo o que ele faz sempre foi benéfico para a equipe, porque a equipe vence. Então, vamos ver. As coisas não mudaram desde que ele tinha 17 anos até agora, aos 41. Então, não acho que ele vai fazer nada diferente.”
Pastoreio de cabras: Ronaldo e Messi serão companheiros de equipe algum dia?
Ronaldo nunca se desculpou por quem ou o que é, por isso não vai mudar a sua maneira de ser tão cedo. Ele exige apenas o melhor de si mesmo e daqueles com quem trabalha, dentro e fora do campo. É possível que ele volte a cruzar-se com Messi em algum momento, mas ainda está para se ver se eles alguma vez se tornarão companheiros de equipe.
