Cristiano Ronaldo alertou que a parceria com Lionel Messi no Inter Miami seria “estranha”, enquanto seu ex-companheiro de equipe no Manchester United incentiva o astro do Al-Nassr a continuar a rivalidade na MLS

Ronaldo, que tem tido dificuldades em conquistar títulos importantes no Oriente Médio, apesar de ter acrescentado mais duas Chuteiras de Ouro à sua invejável coleção de honras, recentemente entrou em greve devido a queixas sobre a forma como os fundos de transferência são distribuídos entre os clubes controlados pelo PIF.

Desde então, ele voltou a jogar, mas sofreu uma lesão inoportuna. Continuam as especulações sobre o que o verão - após disputar mais uma Copa do Mundo - reserva para Ronaldo. Seu lucrativo contrato com o Al-Nassr vai até 2027.

Diz-se que há cláusulas de rescisão nesse contrato, com um retorno à Europa ou um novo começo nos Estados Unidos sendo cogitados. Muitos foram rápidos em sugerir que outro lendário ex-jogador do Red Devils, o ex-capitão da Inglaterra Sir David Beckham, poderia fechar um acordo notável que uniria Ronaldo e Messi no sul da Flórida.

Muitos fãs em todo o mundo adorariam ver dois grandes nomes de todos os tempos competindo no mesmo time antes que chegue o dia em que as chuteiras quebraram recordes sejam penduradas pela última vez, mas nem todos estão se agarrando a esse sonho.