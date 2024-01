Corinthians x Cianorte pela Copa do Brasil de 2005: gols, escalação e detalhes dos jogos de ida e volta

Cianorte venceu o "galático" Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil de 2005, mas Timão avançou; equipes voltam a se enfrentar este ano

No sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (30) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Cianorte e Corinthians foram colocados frente a frente, reeditando o histórico confronto de 2005.

Na época, o embate entre as equipes ficou marcado por uma reviravolta emocionante. No jogo de ida, em 9 de março, em Maringá, o Cianorte surpreendeu o Corinthians ao vencer por 3 a 0, com gols de Edson e Márcio Machado (duas vezes) para o Leão do Vale. O Corinthians, sob o comando de Daniel Passarella e com investimentos da MSI, sofreu a derrota inicial.

Contudo, na partida de volta, em 6 de abril, no Pacaembu, o Corinthians reverteu a situação com uma goleada por 5 a 1. Roger Flores e Tévez marcaram dois gols cada, Gustavo Nery também deixou o seu, enquanto Édson descontou para o Cianorte. Abaixo, a GOAL te conta tudo sobre o duelo.

