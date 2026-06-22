Copa do Mundo de 2026, Argentina x Áustria AO VIVO

Segunda rodada da Copa do Mundo de 2026
Argentina x Áustria
Gols:
A Argentina, atual campeã mundial comandada por Lionel Scaloni, volta a campo na segunda rodada da Copa doMundo de 2026, a partir das 19h no AT&T Stadium, em Arlington, para o confronto contra a Áustria de Ralf Rangnick, válido pelo Grupo J: Messi e seus companheiros, após a vitória por 3 a 0 com um hat-trick sobre a Argélia, buscam a liderança do grupo contra Arnautovic e sua equipe, que venceram a Jordânia e somam três pontos, empatados com a Albiceleste. A Pulga busca ultrapassar Klose, já que ambos estão empatados com 14 gols, como maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.