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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Copa do Mundo de 2026, Argentina x Áustria AO VIVO

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Segunda rodada da Copa do Mundo de 2026

Argentina x Áustria

Gols:


A Argentina, atual campeã mundial comandada por Lionel Scaloni, volta a campo na segunda rodada da Copa doMundo de 2026, a partir das 19h no AT&T Stadium, em Arlington, para o confronto contra a Áustria de Ralf Rangnick, válido pelo Grupo J: Messi e seus companheiros, após a vitória por 3 a 0 com um hat-trick sobre a Argélia, buscam a liderança do grupo contra Arnautovic e sua equipe, que venceram a Jordânia e somam três pontos, empatados com a Albiceleste. A Pulga busca ultrapassar Klose, já que ambos estão empatados com 14 gols, como maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.





  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

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  • O PLACAR:

    Argentina x Áustria

    Gols:


    ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Almada, Messi; J. Álvarez. Técnico: Scaloni.

    ÁUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Rangnick.


    Amonitados:

    Expulsos:

    Árbitro: Omar A. (Egito)



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