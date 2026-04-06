Copa Africana, o Senegal pode recorrer ao TAS: a reconstituição dos fatos e o que aconteceu com o Marrocos

Em janeiro passado, o Senegal venceu por 1 a 0 a final da Copa Africana de Nações contra o Marrocos, mas o resultado em campo foi anulado em março, atribuindo-se uma vitória por 3 a 0 ao Marrocos após os jogadores do Senegal terem abandonado o campo por cerca de 15 minutos, em protesto contra um pênalti marcado a favor dos adversários. A Comissão de Apelação da CAF aplicou os artigos 82 e 84 do regulamento, que prevêem a derrota por desistência de uma equipe se os jogadores se recusarem a jogar ou abandonarem o campo por mais de dez minutos sem autorização do árbitro. Segundo a reconstituição dos fatos, a decisão de abandonar o campo foi promovida pelo técnico senegalês Pape Thiaw, posteriormente suspenso por dois anos de todas as atividades da CAF.



