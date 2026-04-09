Contestado por parte da torcida, Roger Machado inicia trajetória no São Paulo com aproveitamento melhor que Crespo

A contratação de Roger Machado pelo São Paulo não passou ilesa pela opinião da torcida. Desde o anúncio, parte dos são-paulinos demonstrou resistência ao nome do treinador, muito em função de trabalhos recentes considerados irregulares e da expectativa por um perfil mais consolidado para o momento do clube.

Nas redes sociais e entre torcedores, o questionamento girava em torno da capacidade de Roger em comandar uma equipe com ambições altas na temporada. Ainda assim, a diretoria apostou no técnico acreditando em sua ideia de jogo e na possibilidade de evolução.