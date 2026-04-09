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Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Contestado por parte da torcida, Roger Machado inicia trajetória no São Paulo com aproveitamento melhor que Crespo

R. Machado
São Paulo
H. Crespo

Mesmo sob desconfiança inicial, treinador apresenta números superiores aos de seu antecessor e pode alcançar marcas expressivas já nos próximos jogos

A contratação de Roger Machado pelo São Paulo não passou ilesa pela opinião da torcida. Desde o anúncio, parte dos são-paulinos demonstrou resistência ao nome do treinador, muito em função de trabalhos recentes considerados irregulares e da expectativa por um perfil mais consolidado para o momento do clube.

Nas redes sociais e entre torcedores, o questionamento girava em torno da capacidade de Roger em comandar uma equipe com ambições altas na temporada. Ainda assim, a diretoria apostou no técnico acreditando em sua ideia de jogo e na possibilidade de evolução.

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  • Internacional v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Início consistente e números animadores

    Dentro de campo, porém, o início de trajetória mostra um cenário mais positivo do que o esperado. A vitória contra o Boston River, na última terça-feira (7), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela fase de grupos da Sul-Americana, foi o sétimo jogo de Roger no comando tricolor.

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    Até aqui, o treinador soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 61,9% de aproveitamento. O desempenho supera os números de Hernán Crespo em sua segunda passagem pelo clube, encerrada com 50,7%.

    Os dados indicam um início promissor, especialmente considerando o ambiente de pressão e desconfiança que marcou sua chegada.

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  • Boston River v Sao Paulo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Possibilidade de marcas expressivas

    No próximo sábado (11), às 16h30 (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Vitória, fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão.

    O confronto diante da equipe baiana pode representar mais um passo importante na consolidação do trabalho. Em caso de vitória, Roger Machado ultrapassará a marca dos 66% de aproveitamento, o que configuraria sua melhor sequência como treinador.

    O cenário ficar ainda mais favorável olhando a tabela. O São Paulo ocupa a segunda colocação, apenas atrás do Palmeiras, com 20 pontos. Em caso de triunfo, o time paulista ficaria ainda mais próximo da liderança.

  • Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calendário intenso e desafiador

    Apesar dos bons números iniciais, o desafio está longe de ser simples. O São Paulo vive uma maratona intensa de jogos e competições. Entre março e abril, o clube atingirá a marca de 18 partidas em menos de 60 dias, dividindo atenções entre Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

    A sequência exigente será determinante para medir a consistência do trabalho de Roger Machado que, mesmo ainda sob olhares críticos, começa a transformar desconfiança em resultados dentro de campo.

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