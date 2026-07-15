Conmebol nega uso da "Lei Vini Jr." na retomada de suas competições após a Copa do Mundo

As competições organizadas pela Conmebol retornarão na próxima semana com mudanças importantes na arbitragem. A entidade confirmou a adoção de uma série de novas diretrizes utilizadas durante a Copa do Mundo 2026, incluindo alterações no tempo para cobranças de laterais, substituições e atendimentos médicos, além da ampliação da atuação do árbitro de vídeo (VAR).
Apesar da atualização no protocolo, uma das medidas mais debatidas do Mundial ficará de fora das competições sul-americanas. A chamada "Lei Vini Jr.", criada pela Fifa para combater casos de racismo e xenofobia, não será aplicada na Libertadores e na Sul-Americana neste momento.