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Official Draw For Copa CONMEBOL Libertadores And Sudamericana 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Conmebol nega uso da "Lei Vini Jr." na retomada de suas competições após a Copa do Mundo

Copa Libertadores
Copa Sul-Americana

Entidade sul-americana incorpora mudanças testadas pela Fifa na arbitragem, porém decide não implementar punição para jogadores que cobrem a boca durante discussões em campo

As competições organizadas pela Conmebol retornarão na próxima semana com mudanças importantes na arbitragem. A entidade confirmou a adoção de uma série de novas diretrizes utilizadas durante a Copa do Mundo 2026, incluindo alterações no tempo para cobranças de laterais, substituições e atendimentos médicos, além da ampliação da atuação do árbitro de vídeo (VAR).

Apesar da atualização no protocolo, uma das medidas mais debatidas do Mundial ficará de fora das competições sul-americanas. A chamada "Lei Vini Jr.", criada pela Fifa para combater casos de racismo e xenofobia, não será aplicada na Libertadores e na Sul-Americana neste momento.

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  • FBL-LIBERTADORES-SUDAMERICANA-DRAWAFP

    Novas regras entram em vigor na Sul-Americana e na Libertadores

    As mudanças passam a valer já na retomada das competições continentais. Os playoffs da Sul-Americana começam no próximo dia 21, enquanto as oitavas de final da Libertadores serão disputadas em agosto.

    Entre as principais novidades está a redução do tempo para a reposição de bola. Goleiros e jogadores terão apenas cinco segundos para realizar cobranças de tiro de meta e laterais, buscando diminuir as interrupções e acelerar o ritmo das partidas.

    Outra alteração envolve as substituições. O atleta substituído deverá deixar o gramado em até dez segundos. Caso ultrapasse esse tempo, sua equipe poderá sofrer sanções previstas pelo novo protocolo da arbitragem.

    Já nos atendimentos médicos, os jogadores que receberem assistência dentro de campo precisarão permanecer fora do gramado por um minuto antes de retornarem à partida, salvo situações específicas previstas nas regras do jogo.

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  • FBL-LIBERTADORES-JUNIOR-PALMEIRASAFP

    VAR ganha novas possibilidades de intervenção

    A atuação do árbitro de vídeo também foi ampliada pela Conmebol. A partir da retomada das competições, o VAR poderá corrigir marcações equivocadas de escanteio, uma situação que anteriormente não fazia parte do protocolo de revisão.

    Outra novidade é a possibilidade de revisar lances envolvendo a aplicação do segundo cartão amarelo. Até então, esse tipo de decisão não podia ser alterado por meio da tecnologia, diferentemente dos cartões vermelhos diretos.

    As mudanças seguem a linha adotada pela Fifa durante a Copa do Mundo, buscando reduzir erros de arbitragem e aumentar a precisão das decisões em campo.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Lei Vini Jr." fica fora das competições sul-americanas

    Embora tenha seguido boa parte das novidades implementadas pela Fifa, a Conmebol optou por não adotar a chamada "Lei Vini Jr.".

    A medida estabelece punição por conduta antidesportiva para jogadores que cobrem a boca durante discussões em campo, dificultando a identificação de possíveis ofensas racistas, xenofóbicas ou discriminatórias. O objetivo é facilitar a fiscalização e ampliar o combate a esse tipo de comportamento dentro das partidas.

    A primeira aplicação da regra aconteceu ainda durante a Copa do Mundo. O meia paraguaio Miguel Almirón foi expulso após um desentendimento com o turco Mert Müldür, tornando-se o primeiro jogador punido com base na nova diretriz.

    Sem incorporar esse protocolo, a Conmebol manterá os procedimentos disciplinares já previstos em seus regulamentos para casos de discriminação e infrações dessa natureza.

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  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    CBF avalia mudanças para o futebol brasileiro

    Enquanto a Conmebol já definiu quais regras passarão a valer em suas competições, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda analisa a adoção das novidades no calendário nacional.

    A entidade pretende realizar uma reunião com representantes dos clubes para discutir a implementação das alterações nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

    A expectativa é que parte das medidas utilizadas durante a Copa do Mundo seja incorporada ao futebol brasileiro ainda nesta temporada, embora a decisão final dependa do consenso entre CBF, clubes e Comissão de Arbitragem.