Conmebol nega uso da "Lei Vini Jr." na retomada de suas competições após a Copa do Mundo

As mudanças passam a valer já na retomada das competições continentais. Os playoffs da Sul-Americana começam no próximo dia 21, enquanto as oitavas de final da Libertadores serão disputadas em agosto.

Entre as principais novidades está a redução do tempo para a reposição de bola. Goleiros e jogadores terão apenas cinco segundos para realizar cobranças de tiro de meta e laterais, buscando diminuir as interrupções e acelerar o ritmo das partidas.

Outra alteração envolve as substituições. O atleta substituído deverá deixar o gramado em até dez segundos. Caso ultrapasse esse tempo, sua equipe poderá sofrer sanções previstas pelo novo protocolo da arbitragem.

Já nos atendimentos médicos, os jogadores que receberem assistência dentro de campo precisarão permanecer fora do gramado por um minuto antes de retornarem à partida, salvo situações específicas previstas nas regras do jogo.