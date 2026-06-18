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Brazil's national football team player RAFP
Pedro Augusto Dias

Conheça a história do "Jogo da Paz", entre Brasil e Haiti, em 2004

Especiais e Opinião
Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
Copa do Mundo

Amistoso realizado em Porto Príncipe reuniu estrelas da seleção brasileira em meio à crise haitiana e se transformou em um dos episódios mais simbólicos da relação entre os dois países

Em tempos de Copa do Mundo, Brasil e Haiti voltam a dividir o mesmo gramado.

Mas a história entre as duas seleções vai muito além da disputa por três pontos. Antes de se enfrentarem em torneios oficiais, os dois países construíram uma relação marcada por um episódio que transcendeu o futebol.

Em agosto de 2004, a seleção brasileira desembarcou em Porto Príncipe, capital do país, para disputar um amistoso que ficou conhecido como "Jogo da Paz".

O evento aconteceu em um momento de profunda instabilidade política e social no Haiti e se tornou um símbolo da tentativa de aproximação entre os dois países.

Mais do que uma partida, foi uma ação de diplomacia esportiva que buscava levar esperança a uma população acostumada a conviver com a violência e a incerteza.

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  • Brazilian coach Carlos Alberto ParreiraAFP

    Quando o futebol se tornou ferramenta diplomática

    O amistoso aconteceu poucos meses após a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide, episódio que mergulhou o Haiti em uma grave crise institucional. Naquele contexto, a Organização das Nações Unidas criou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), liderada pelo Brasil.

    Enquanto soldados brasileiros atuavam no esforço internacional de estabilização do país, o governo brasileiro enxergou no futebol uma oportunidade de fortalecer os laços com a população local. A ideia era simples: levar ao Haiti a seleção mais admirada do planeta naquele momento.

    A equipe comandada por Carlos Alberto Parreira chegava como atual campeã mundial, carregando o prestígio conquistado no pentacampeonato de 2002. Em um país apaixonado por futebol e historicamente identificado com a camisa amarela, a presença dos craques brasileiros representava muito mais do que um espetáculo esportivo.

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    • Publicidade
  • Brazilian national football team playerAFP

    Uma recepção que impressionou até os jogadores

    A delegação permaneceu poucas horas em território haitiano, mas o impacto foi imediato. Milhares de pessoas tomaram as ruas da capital para acompanhar o trajeto da equipe entre o aeroporto e o estádio Sylvio Cator.

    Os jogadores desfilaram em veículos blindados do Exército em meio a uma multidão que celebrava a chegada de ídolos como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Júlio César. Para muitos haitianos, era a primeira oportunidade de ver de perto atletas que conheciam apenas por relatos, jornais ou transmissões limitadas de televisão.

    O contraste entre a festa popular e a dura realidade social do país marcou profundamente os integrantes da delegação brasileira. As imagens da população sorrindo em meio às dificuldades se tornaram uma das lembranças mais fortes daquele dia.

  • Two Dominican kids raise jerseys with thAFP

    O show da seleção dentro de campo

    Se o objetivo era proporcionar um espetáculo, a seleção brasileira correspondeu. Diante de um estádio lotado, o Brasil venceu por 6 a 0 e ofereceu ao público uma exibição repleta de talento.

    Ronaldinho Gaúcho foi o grande protagonista da partida ao marcar três vezes. Roger Flores anotou dois gols, únicos de sua trajetória pela seleção principal, enquanto Nilmar completou a goleada.

    O placar, no entanto, foi apenas um detalhe. Os relatos da época mostram que a torcida haitiana comemorava os lances brasileiros com entusiasmo semelhante ao dedicado à própria equipe nacional. O resultado parecia secundário diante da oportunidade de testemunhar de perto um elenco repleto de estrelas.

  • An impromptu parade of Haitians waving BAFP

    Um legado que sobreviveu ao tempo

    Passadas mais de duas décadas, o "Jogo da Paz" continua ocupando um espaço especial na memória coletiva haitiana.

    Quando Brasil e Haiti voltam a se encontrar em uma Copa do Mundo, a lembrança de 2004 reaparece naturalmente. Afinal, poucos confrontos internacionais carregam uma história tão singular.

    O "Jogo da Paz" não resolveu os problemas do Haiti nem alterou sozinho o curso dos acontecimentos no país. Mas mostrou como o futebol, em determinadas circunstâncias, pode ultrapassar as quatro linhas e assumir um papel de aproximação entre povos.

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