Conheça a história do "Jogo da Paz", entre Brasil e Haiti, em 2004

Em tempos de Copa do Mundo, Brasil e Haiti voltam a dividir o mesmo gramado.

Mas a história entre as duas seleções vai muito além da disputa por três pontos. Antes de se enfrentarem em torneios oficiais, os dois países construíram uma relação marcada por um episódio que transcendeu o futebol.

Em agosto de 2004, a seleção brasileira desembarcou em Porto Príncipe, capital do país, para disputar um amistoso que ficou conhecido como "Jogo da Paz".

O evento aconteceu em um momento de profunda instabilidade política e social no Haiti e se tornou um símbolo da tentativa de aproximação entre os dois países.

Mais do que uma partida, foi uma ação de diplomacia esportiva que buscava levar esperança a uma população acostumada a conviver com a violência e a incerteza.