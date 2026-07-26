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Bahia x Corinthians (26/07/2026) - 20ª rodada do Brasileirão Kaio CésarLetícia Martins/EC Bahia
Pedro Augusto Dias

Confusão toma conta do intervalo de Bahia x Corinthians e envolve jogadores

Brasileirão
Bahia x Corinthians
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Jogadores dos dois times trocaram empurrões após o apito do primeiro tempo, e a confusão precisou da intervenção de seguranças

O intervalo de Bahia x Corinthians foi marcado por uma confusão entre jogadores das duas equipes na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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  • A confusão

    Logo após o apito que encerrou o primeiro tempo, atletas dos dois times iniciaram um tumulto no gramado. O estopim da confusão foi uma tentativa de Kaio César de partir para cima de Santi Mingo. Diante da situação, Gabriel Paulista interveio rapidamente para conter o companheiro e o conduziu em direção ao vestiário.

    A tensão aumentou e outros jogadores passaram a trocar empurrões, o que exigiu a entrada de seguranças das duas equipes para controlar os ânimos antes do reinício da partida.

    Ainda durante a partida, outro lance de tensão envolveu Rodrigo Garro. O meia do Corinthians se desentendeu com o zagueiro David Duarte, do Bahia, e reclamou de ter recebido uma cabeçada durante a discussão. Após a confusão, o defensor da equipe baiana foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

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  • Partida disputada

    Dentro de campo, o confronto também foi intenso no primeiro tempo. O Corinthians saiu na frente logo aos sete minutos, quando Fabrizio Angileri acertou um forte chute de fora da área para abrir o placar.

    O Bahia respondeu com pressão e chegou a balançar as redes duas vezes com Alejo Véliz, mas ambos os gols foram anulados. O primeiro por impedimento de Erick Pulga na origem da jogada, enquanto o segundo foi invalidado após a arbitragem marcar falta de Román Gómez sobre Angileri antes da conclusão.

    A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos da etapa inicial. Aos 48 minutos, David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual, resultado que levou o duelo empatado para o intervalo, momentos antes da confusão entre os atletas.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

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