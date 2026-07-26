O intervalo de Bahia x Corinthians foi marcado por uma confusão entre jogadores das duas equipes na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confusão toma conta do intervalo de Bahia x Corinthians e envolve jogadores
A confusão
Logo após o apito que encerrou o primeiro tempo, atletas dos dois times iniciaram um tumulto no gramado. O estopim da confusão foi uma tentativa de Kaio César de partir para cima de Santi Mingo. Diante da situação, Gabriel Paulista interveio rapidamente para conter o companheiro e o conduziu em direção ao vestiário.
A tensão aumentou e outros jogadores passaram a trocar empurrões, o que exigiu a entrada de seguranças das duas equipes para controlar os ânimos antes do reinício da partida.
Ainda durante a partida, outro lance de tensão envolveu Rodrigo Garro. O meia do Corinthians se desentendeu com o zagueiro David Duarte, do Bahia, e reclamou de ter recebido uma cabeçada durante a discussão. Após a confusão, o defensor da equipe baiana foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel.
Partida disputada
Dentro de campo, o confronto também foi intenso no primeiro tempo. O Corinthians saiu na frente logo aos sete minutos, quando Fabrizio Angileri acertou um forte chute de fora da área para abrir o placar.
O Bahia respondeu com pressão e chegou a balançar as redes duas vezes com Alejo Véliz, mas ambos os gols foram anulados. O primeiro por impedimento de Erick Pulga na origem da jogada, enquanto o segundo foi invalidado após a arbitragem marcar falta de Román Gómez sobre Angileri antes da conclusão.
A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos da etapa inicial. Aos 48 minutos, David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual, resultado que levou o duelo empatado para o intervalo, momentos antes da confusão entre os atletas.
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Perguntas frequentes
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