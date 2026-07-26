Confusão toma conta do intervalo de Bahia x Corinthians e envolve jogadores

Logo após o apito que encerrou o primeiro tempo, atletas dos dois times iniciaram um tumulto no gramado. O estopim da confusão foi uma tentativa de Kaio César de partir para cima de Santi Mingo. Diante da situação, Gabriel Paulista interveio rapidamente para conter o companheiro e o conduziu em direção ao vestiário.

A tensão aumentou e outros jogadores passaram a trocar empurrões, o que exigiu a entrada de seguranças das duas equipes para controlar os ânimos antes do reinício da partida.

Ainda durante a partida, outro lance de tensão envolveu Rodrigo Garro. O meia do Corinthians se desentendeu com o zagueiro David Duarte, do Bahia, e reclamou de ter recebido uma cabeçada durante a discussão. Após a confusão, o defensor da equipe baiana foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel.