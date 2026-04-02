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Confissões chocantes de uma estrela senegalesa: sofri uma traição que me destruiu completamente

Burgos Promesas
Spain U19
Espanha

Confiar demais na pessoa errada leva ao desastre

Em confissões dolorosas e raras, o ex-jogador da seleção senegalesa Babi Cheikh Diop relatou os detalhes do colapso financeiro e psicológico pelo qual passou após ser vítima de uma grande fraude por parte de alguém em quem confiava cegamente, considerando que o que viveu foi “um pesadelo que não desejaria nem aos seus piores inimigos”. 

Cheikh Diop (28 anos), que era considerado um talento promissor, tenta reconstruir sua carreira no futebol após anos difíceis.

  • Retorno aos campos após uma longa ausência

    Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, Diop expressou sua alegria por se juntar ao Promisas E.D.F., clube espanhol da terceira divisão, com o qual assinou contrato recentemente.

    O jogador, natural do subúrbio de Gediway, na Senegala, afirmou: “Estou feliz agora e finalmente consigo sorrir depois de um pesadelo terrível... Fiquei afastado do mundo do futebol por um tempo, e a sensação de tocar na bola novamente é incrível; até agora, só participei de um treino.”

    O jogador, que já atuou pelos clubes Celta de Vigo, Olympique de Lyon, Aris de Salônica e Elche, acrescentou: “Tenho que começar do zero”.

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  • A traição de alguém em quem se confiava e a perda de tudo

    Babi Cheikh Diop foi campeão europeu sub-19 com a seleção da Espanha em 2015 e disputou três partidas pela seleção do Senegal, mas sua carreira no futebol sofreu um declínio ao longo dos anos, coincidindo com um terrível incidente familiar que o afetou profundamente.

    Diop destacou na entrevista: “Há cerca de três anos, quando cheguei ao clube Aris Salônica, fui roubado por um parente em quem confiava”.

    E continuou: “Ele levou tudo o que havia na minha conta bancária e meus bens, e me deixou sem nada. Tudo aconteceu muito rápido e, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, não me restava mais nada.”

    Ele continuou: “Minha mãe me pediu para não revelar o nome dele, mas ele era como um pai para mim. Fui criado por ele porque meu pai biológico nos abandonou quando eu tinha um ano de idade. Eu confiava nele cegamente e obedecia às suas ordens”.

    Ele disse: “Foi um choque terrível e uma surpresa extremamente desagradável. Concedi-lhe uma procuração geral devido à minha confiança nele; ele tinha autoridade para agir e assinar em meu nome. Foi um erro grave da minha parte, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer.”

    O jogador continuou: “Ele tomou posse das minhas casas, dos meus carros e do meu dinheiro. Não desejo o que passei nem mesmo aos meus piores inimigos. Agora será muito difícil para mim confiar em alguém novamente”.

    Ele relatou: “Ele desapareceu, e é muito difícil encontrá-lo. Passei esse tempo no Senegal tentando organizar minhas coisas e resolver minha situação, mas perdi tudo.”

  • Dou a mim mesmo dois anos para voltar ao topo

    Diop descreveu a magnitude da perda dizendo: “Isso me destruiu completamente; não sobrou nem um centavo na conta bancária. Eu tinha ganhado dinheiro e economizado milhões, mas ele levou tudo”.

    Ele acrescentou: “Consegui superar essa provação graças ao apoio de alguns amigos do mundo do futebol, especialmente do seu agente, Eric Alonso, que me deu uma segunda chance”.

    Ele acrescentou: “Ele me deu um teto sobre minha cabeça, comida e um emprego como jogador de futebol, e me ajudou a encontrar a felicidade e a vontade de seguir em frente”.

    Apesar de tudo o que aconteceu, o jogador demonstrou grande confiança em sua capacidade de retorno: “Tenho certeza absoluta disso, voltarei ao meu melhor nível e vocês me verão no topo novamente. Sou jovem, conheço meus pontos fortes, tenho experiência, estou mentalmente mais forte do que nunca e tenho uma vontade de ferro. Vou me dar dois anos para voltar ao topo.”

    Vale lembrar que Babi Cheikh Diop joga atualmente na liga regional espanhola e espera relançar sua carreira e voltar à primeira divisão.

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