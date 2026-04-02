Confissões chocantes de uma estrela senegalesa: sofri uma traição que me destruiu completamente

Babi Cheikh Diop foi campeão europeu sub-19 com a seleção da Espanha em 2015 e disputou três partidas pela seleção do Senegal, mas sua carreira no futebol sofreu um declínio ao longo dos anos, coincidindo com um terrível incidente familiar que o afetou profundamente.

Diop destacou na entrevista: “Há cerca de três anos, quando cheguei ao clube Aris Salônica, fui roubado por um parente em quem confiava”.

E continuou: “Ele levou tudo o que havia na minha conta bancária e meus bens, e me deixou sem nada. Tudo aconteceu muito rápido e, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, não me restava mais nada.”

Ele continuou: “Minha mãe me pediu para não revelar o nome dele, mas ele era como um pai para mim. Fui criado por ele porque meu pai biológico nos abandonou quando eu tinha um ano de idade. Eu confiava nele cegamente e obedecia às suas ordens”.

Ele disse: “Foi um choque terrível e uma surpresa extremamente desagradável. Concedi-lhe uma procuração geral devido à minha confiança nele; ele tinha autoridade para agir e assinar em meu nome. Foi um erro grave da minha parte, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer.”

O jogador continuou: “Ele tomou posse das minhas casas, dos meus carros e do meu dinheiro. Não desejo o que passei nem mesmo aos meus piores inimigos. Agora será muito difícil para mim confiar em alguém novamente”.

Ele relatou: “Ele desapareceu, e é muito difícil encontrá-lo. Passei esse tempo no Senegal tentando organizar minhas coisas e resolver minha situação, mas perdi tudo.”