Jogos de ida das oitavas de final da Conference League, com a Fiorentina em campo, mas não só. Grande espetáculo, gols e resultados surpreendentes também nos outros jogos. Vamos ver como foi.
Conference League, resultados e quadro dos oitavos de final: Rayo e Estrasburgo em boa forma. Crystal Palace decepciona
Sem grandes problemas e com um gol de bicicleta, o Shakhtar venceu fora de casa o Lech Poznan (1-3). Outra vitória fora de casa na Turquia, onde o Rayo Vallecano venceu o Samsunspor também por 3 a 1. Panichelli marcou novamente na vitória por 2 a 1 do Strasbourg na casa do Rijeka. O AZ se saiu bem e venceu por 2 a 1 contra o Sparta Praga, graças aos dois gols de Parrott.
O AEK venceu com facilidade no campo do Celje: 4 a 0 e classificação já garantida. Empates sem gols para o Mainz, no campo do Sigma Omoluc, e para o cotado Crystal Palace, que não passou do 0 a 0 em casa contra o AEK Larnaca (deste confronto sairá o eventual rival da Viola). Daqui a uma semana, os jogos de volta serão disputados nos campos adversários.
