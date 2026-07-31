Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Como a venda de Gonzalo García ao Fulham pode abrir espaço para Endrick no Real Madrid

Real Madrid
Endrick
La Liga
Copa do Rei
Liga dos Campeões

Atacante espanhol, principal concorrente do brasileiro pela vaga de reserva de Mbappé, está a caminho do futebol inglês e amplia as chances de Endrick ganhar minutos com José Mourinho

O Fulham anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação de Gonzalo García junto ao Real Madrid. A transferência do atacante espanhol, de 22 anos, representa uma boa notícia para Endrick, que passa a ter menos concorrência na disputa por espaço no ataque da equipe comandada por José Mourinho.

Segundo a imprensa espanhola, o clube inglês desembolsou 42 milhões de euros pela negociação — sendo 40 milhões de euros fixos e outros dois milhões em bônus. O Fulham adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, que foi um pedido do técnico Álvaro Arbeloa, ex-comandante das categorias de base do Real Madrid e atual treinador da equipe inglesa.

A saída de Gonzalo altera a disputa no setor ofensivo do clube merengue. Na última temporada, o espanhol se consolidou como o principal reserva de Kylian Mbappé e acabou à frente de Endrick na hierarquia do elenco. Revelado nas categorias de base do Real, ele disputou 39 partidas, marcou oito gols, deu três assistências e somou 1.471 minutos em campo.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Endrick ganha nova oportunidade

    Endrick se reapresentou ao Real Madrid na quarta-feira (29), após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Depois de enfrentar dificuldades para ganhar sequência e passar por um período de empréstimo ao Lyon, o atacante retorna ao clube espanhol em busca de mais oportunidades.

    Na equipe francesa, o brasileiro viveu boa fase. Em 21 jogos, marcou oito gols e distribuiu nove assistências, desempenho que reforçou sua confiança para a nova temporada.

    Mesmo com a saída de Gonzalo García, a concorrência segue forte no ataque do Real Madrid. Mourinho conta com Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham entre os principais nomes do setor ofensivo. Rodrygo ainda se recupera de lesão e deve voltar aos gramados apenas no fim do ano, enquanto Franco Mastantuono tem grandes chances de ser emprestado para ganhar minutos.

    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-LEVANTEAFP

    Real segue atento ao mercado

    Apesar da saída de Gonzalo García, o Real Madrid agiu rapidamente no mercado e anunciou a contratação de Carlos Espí. O atacante de 21 anos, destaque do Levante na última temporada da La Liga, assinou contrato até 2031 e chega para reforçar o setor ofensivo, tornando-se mais um concorrente de Endrick.

    Além disso, a diretoria merengue segue monitorando outras opções para o ataque, entre elas o marfinense Yan Diomandé, de 19 anos, destaque do RB Leipzig. Segundo a imprensa espanhola, o clube continua avaliando uma investida pelo jogador.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO