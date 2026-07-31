Como a venda de Gonzalo García ao Fulham pode abrir espaço para Endrick no Real Madrid

O Fulham anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação de Gonzalo García junto ao Real Madrid. A transferência do atacante espanhol, de 22 anos, representa uma boa notícia para Endrick, que passa a ter menos concorrência na disputa por espaço no ataque da equipe comandada por José Mourinho.
Segundo a imprensa espanhola, o clube inglês desembolsou 42 milhões de euros pela negociação — sendo 40 milhões de euros fixos e outros dois milhões em bônus. O Fulham adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, que foi um pedido do técnico Álvaro Arbeloa, ex-comandante das categorias de base do Real Madrid e atual treinador da equipe inglesa.
A saída de Gonzalo altera a disputa no setor ofensivo do clube merengue. Na última temporada, o espanhol se consolidou como o principal reserva de Kylian Mbappé e acabou à frente de Endrick na hierarquia do elenco. Revelado nas categorias de base do Real, ele disputou 39 partidas, marcou oito gols, deu três assistências e somou 1.471 minutos em campo.