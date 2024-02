Como vai funcionar o VAR com microfone na Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo?

CBF testará comunicação das decisões do VAR em Majestoso que definirá o campeão da Supercopa do Brasil

A confederação Brasileira de Futebol anunciou na tarde de quinta-feira (01) que irá testar uma nova ferramenta na partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pela Supercopa do Brasil, reenomeada como Supercopa Rei, que será realizada neste domingo (04), às 16h, no Mineirão.

A novidade consiste na comunicação das decisões do VAR ao público presente no estádio e aos telespectadores em casa através do microfone do árbitro responsável pelo confronto. Bráulio da Silva Machado deverá explicar, em tempo real, o motivo da sua consulta ao VAR e a conclusão tirada após análise das imagens.

