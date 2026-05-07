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Como o Barcelona pode fazer história na La Liga no clássico contra o Real Madrid
Um encontro com o destino
O cenário está montado para uma noite histórica na Catalunha, com o Barcelona se preparando para enfrentar o Real Madrid com a chance de se sagrar campeão da Espanha. Atualmente com 11 pontos de vantagem sobre seus rivais na liderança da tabela, uma vitória no domingo confirmaria matematicamente o Blaugrana como campeão da La Liga na temporada 2025-26. Nunca antes, na longa e histórica rivalidade entre os dois times, o Barcelona conseguiu garantir o título da liga especificamente em um clássico, conforme relatado pelo MARCA.
As expectativas estão altíssimas no estádio recém-reformado. A última vez que o Los Blancos visitou este estádio, em março de 2023, sofreu uma derrota por 2 a 1 sob o comando de Xavi. Agora, com Hansi Flick no comando, o clima está eletrizante com a possibilidade de um golpe decisivo. Embora um empate seja suficiente para garantir matematicamente o troféu, o clube busca uma vitória contundente para enfatizar seu domínio nacional neste ano.
- AFP
Em busca de um recorde histórico de vitórias no Clássico
Além do apelo imediato do troféu da Liga, há um marco estatístico que pode marcar uma virada no equilíbrio de forças na história do futebol espanhol. Atualmente, em competições oficiais, o Real Madrid soma 106 vitórias contra as 105 do Barcelona, o que significa que uma vitória em casa neste fim de semana empataria o histórico de confrontos diretos de todos os tempos. É uma oportunidade rara para o time catalão apagar um déficit que perdura há anos e, ao mesmo tempo, comemorar um título da Liga.
O ímpeto está firmemente do lado dos anfitriões. Flick transformou o Spotify Camp Nou em uma fortaleza impenetrável nesta temporada, mantendo um histórico impecável diante da torcida local. Em 17 partidas disputadas em diversos locais durante o período de reforma do estádio, o Barça conquistou 17 vitórias, marcando 52 gols e sofrendo apenas nove. Essa solidez defensiva e talento ofensivo fizeram do time o mais temido da Europa em casa nesta temporada.
As dificuldades do Real Madrid fora de casa
Em nítido contraste com a perfeição do Barcelona em casa, o Real Madrid tem enfrentado dificuldades fora de casa. O time da capital espanhola tem se mostrado vulnerável fora do Bernabéu, perdendo pontos em quase metade de seus jogos fora de casa nesta temporada. Especificamente, a equipe de Álvaro Arbeloa registrou três derrotas e quatro empates em 17 partidas fora de casa, uma sequência que permitiu ao Barcelona construir sua enorme vantagem na liderança.
A vantagem psicológica também pertence aos blaugranas. Eles já saborearam o sucesso contra seus rivais nesta temporada, ao derrotá-los na final da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Com relatos internos sugerindo que o clima no vestiário do Real Madrid está tenso, o Barcelona sente o cheiro de sangue. O time não perde um Clássico em casa no campeonato nacional desde outubro de 2023 e não tem intenção de deixar essa sequência chegar ao fim quando o que está em jogo é tão importante.
- AFP
Um mosaico e uma celebração em andamento
Para comemorar a possível conquista do título, o Barcelona está planejando uma exibição visual espetacular. Outra reportagem do MARCA sugere que o clube está preparando um enorme mosaico para receber os jogadores assim que eles saírem do túnel, com o objetivo de recriar a atmosfera intimidadora de confrontos lendários do passado. Os ingressos para a partida se tornaram o item mais cobiçado da cidade, com a demanda superando a capacidade do estádio, já que os torcedores clamam para fazer parte de uma noite histórica.
Se o resultado sair como planejado, espera-se que a cidade entre em festa, embora o desfile oficial do título pelas ruas de Barcelona esteja programado para segunda-feira, 11 de maio. Para Flick e seus jogadores, o foco permanece inteiramente nos 90 minutos contra o time do Real Madrid, que fará tudo ao seu alcance para evitar ser o pano de fundo da festa do Barça.