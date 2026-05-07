Como o Barcelona pode fazer história na La Liga no clássico contra o Real Madrid

O cenário está montado para uma noite histórica na Catalunha, com o Barcelona se preparando para enfrentar o Real Madrid com a chance de se sagrar campeão da Espanha. Atualmente com 11 pontos de vantagem sobre seus rivais na liderança da tabela, uma vitória no domingo confirmaria matematicamente o Blaugrana como campeão da La Liga na temporada 2025-26. Nunca antes, na longa e histórica rivalidade entre os dois times, o Barcelona conseguiu garantir o título da liga especificamente em um clássico, conforme relatado pelo MARCA.

As expectativas estão altíssimas no estádio recém-reformado. A última vez que o Los Blancos visitou este estádio, em março de 2023, sofreu uma derrota por 2 a 1 sob o comando de Xavi. Agora, com Hansi Flick no comando, o clima está eletrizante com a possibilidade de um golpe decisivo. Embora um empate seja suficiente para garantir matematicamente o troféu, o clube busca uma vitória contundente para enfatizar seu domínio nacional neste ano.