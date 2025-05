Como o Barcelona fez R$ 7,3 bilhões em vendas de jogadores

O Barcelona fez grandes vendas neste século, mesmo que nem tudo tenha sido um bom negócio para os catalães

Nos últimos anos, o Barcelona tem estado nas principais manchetes, é claro, por seus gastos elevados ao longo das últimas temporadas. O clube catalão, porém, conseguiu gastar muito dinheiro e se afundar em dívidas.

Isso não foi necessariamente sempre por escolha, no entanto. Houve a infame saída de Luis Figo para o Real Madrid no início do século, que não caiu muito bem no Camp Nou.

E depois houve a saída de Neymar, em 2017, que possivelmente causou um alvoroço ainda maior.

Mais recentemente, eles negociaram Arthur para a Juventus em um acordo que só pode ser descrito como um pouco criativo, antes de vender Philippe Coutinho, com uma perda significativa apenas para tirá-lo do elenco.

Ainda assim, isso rendeu uma boa mudança ao longo do século 21!

Temporada Maior venda Valor Total em vendas 2022/23 Philippe Coutinho €20M/£18M €35M 2021/22 Emerson Royal €25M/£22.50M €70.55M 2020/21 Arthur Melo €76M €112M 2019/20 Malcom €40M €152.90M 2018/19 Paulinho €42M €146.05M 2017/18 Neymar €222M €232.50M 2016/17 Claudio Bravo €18M €33.80M 2015/16 Pedro €27M €38.30M 2014/15 Alexis Sanchez €42.50M €81.80M 2013/14 Thiago €25M €28.10M 2012/13 Ibrahim Afellay €500,000 €500,000 2011/12 Zlatan Ibrahimovic €24M €46.95M 2010/11 Yaya Toure €30M €52.70M 2009/10 Samuel Eto'o €20M €113.50M 2008/09 Ronaldinho €24.15M €54.59M 2007/08 Juliano Belletti €5.50M €14M 2006/07 Mark van Bommel €6M €13.20M 2005/06 Juan Roman Riquelme €8M €11M 2004/05 Luis Garcia €8.75M €14.75M 2003/04 Fabio Rochemback €2.50M €43.85M 2002/03 Mikel Arteta €7.90M €11.55M 2001/02 Simao €12.91M €37.31M 2000/01 Luis Figo €60M €74.80M TOTAL €1.42b

*Todos os valores foram retirados do Transfermarkt.