Como foi a primeira utilização do impedimento semiautomático no Brasileirão

A tecnologia foi acionada no gol de empate da Chapecoense. Após uma troca de passes dentro da área, Marcinho recebeu a bola em posição ajustada e finalizou para o fundo das redes. Como havia dúvida sobre um possível impedimento, o lance passou por revisão do VAR.

Com o auxílio do impedimento semiautomático, a análise foi concluída em poucos segundos. O sistema confirmou que o atacante estava em posição legal, validando o gol sem a necessidade do tradicional processo de traçar manualmente as linhas de impedimento.