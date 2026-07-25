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Primeira utilização do impedimento semiautomático no Brasileirão, 2026Reprodução
Pedro Augusto Dias

Como foi a primeira utilização do impedimento semiautomático no Brasileirão

Santos x Chapecoense
Santos
Chapecoense
Brasileirão

Tecnologia estreou em Santos x Chapecoense e validou rapidamente o gol de empate da equipe catarinense

O Campeonato Brasileiro viveu um momento histórico neste sábado (25) com a primeira utilização do impedimento semiautomático na Série A. A estreia aconteceu durante a partida entre Santos e Chapecoense, na Vila Belmiro, e teve participação direta em um dos lances mais importantes do confronto.

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  • Como foi a utilização?

    A tecnologia foi acionada no gol de empate da Chapecoense. Após uma troca de passes dentro da área, Marcinho recebeu a bola em posição ajustada e finalizou para o fundo das redes. Como havia dúvida sobre um possível impedimento, o lance passou por revisão do VAR.

    Com o auxílio do impedimento semiautomático, a análise foi concluída em poucos segundos. O sistema confirmou que o atacante estava em posição legal, validando o gol sem a necessidade do tradicional processo de traçar manualmente as linhas de impedimento.

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  • O que é o impedimento semiautomático do Brasileirão?

    O impedimento semiautomático funciona por meio de 28 a 32 câmeras instaladas nos estádios, capazes de acompanhar a movimentação da bola e dos jogadores em até 100 quadros por segundo. As imagens geram uma reconstrução em três dimensões do lance, oferecendo maior precisão na identificação de impedimentos.

    Apesar do avanço tecnológico, a decisão continua sendo da arbitragem. O VAR recebe as informações produzidas pelo sistema e faz a validação antes de comunicar o árbitro de campo.

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