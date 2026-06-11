O elenco com o qual o Como enfrentará sua primeira aventura na Liga dos Campeões começa a tomar forma. Depois de garantir a permanência de Butez com a renovação do contrato, o clube lariano praticamente fechou a contratação de dois novos jogadores: faltam apenas os últimos detalhes e, em seguida, Yan Couto e Kaiki se juntarão ao time à beira do lago.
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Como, chegam Yan Couto e Kaiki: quem são os novos laterais de Fábregas
A notícia foi divulgada pelo especialista em mercado Fabrizio Romano, segundo o qual o Como já tem garantidos os dois laterais Yan Couto e Kaiki. Ambos brasileiros, o primeiro chega por empréstimo do Borussia Dortmund. Os termos de pagamento estão sendo discutidos, mas a negociação já está fechada. Couto chega ao Como por empréstimo até junho de 2027, com o salário pago pelos alemães.
Fechamento iminente também para Kaiki. Está prevista uma ação rápida na segunda-feira para formalizar a contratação do brasileiro do Cruzeiro. Para contratar Kaiki, porém, o Como pagará 14 milhões de euros e adquirirá o cartão de jogador na íntegra.
Técnico, com grande personalidade, habilidoso no drible e muito ofensivo, graças à sua habilidade no drible e à sua velocidade, Yan Couto nasceu em 2002 e já joga há algum tempo na Europa, onde também atuou pelo Girona e pelo Braga. Ele também conta com participações na seleção brasileira, mas vem de uma temporada difícil, na qual teve poucas oportunidades, apesar de ter marcado 3 gols e dado 3 assistências em 1.500 minutos.
Para lhe fazer companhia em Como estará Kaiki Bruno, nascido em 2003, do Cruzeiro. Já no passado esteve perto de assinar com o time lariano, e sua chegada à Série A foi apenas adiada. O Como apostou fortemente em Kaiki, desembolsando cerca de 15 milhões por um jogador com futuro garantido. Um dos melhores jovens brasileiros do momento, o jogador formado pelo clube de Belo Horizonte já estreou na seleção e era cobiçado por vários clubes europeus.