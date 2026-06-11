Como, chegam Yan Couto e Kaiki: quem são os novos laterais de Fábregas

Técnico, com grande personalidade, habilidoso no drible e muito ofensivo, graças à sua habilidade no drible e à sua velocidade, Yan Couto nasceu em 2002 e já joga há algum tempo na Europa, onde também atuou pelo Girona e pelo Braga. Ele também conta com participações na seleção brasileira, mas vem de uma temporada difícil, na qual teve poucas oportunidades, apesar de ter marcado 3 gols e dado 3 assistências em 1.500 minutos.





Para lhe fazer companhia em Como estará Kaiki Bruno, nascido em 2003, do Cruzeiro. Já no passado esteve perto de assinar com o time lariano, e sua chegada à Série A foi apenas adiada. O Como apostou fortemente em Kaiki, desembolsando cerca de 15 milhões por um jogador com futuro garantido. Um dos melhores jovens brasileiros do momento, o jogador formado pelo clube de Belo Horizonte já estreou na seleção e era cobiçado por vários clubes europeus.