Como a Champions League parece mais uma vez encaminhada para as mãos de Pep Guardiola

Mesmo esperando mais de 100 anos por um título da Champions League, os citizens podem emplacar duas conquistas consecutivas sob o comando do espanhol

O percurso do Manchester City rumo à conquista de sua primeira Champions League, no ano passado, em Istambul, foi verdadeiramente desafiador. Inicialmente, enfrentaram dificuldades, não conseguindo avançar além da fase de grupos nas duas primeiras temporadas na elite europeia. Na segunda dessas temporadas, não conseguiram sequer vencer um jogo, somando apenas três pontos, o menor entre todos os clubes ingleses.

Sofreram eliminações consecutivas para o Barcelona nas oitavas de final e, de forma frustrante, foram derrotados nas semifinais pelo Real Madrid em 2016. Em 2018, por exemplo, enfrentaram uma humilhante derrota por 5 a 1 no total, nas mãos do Liverpool, seguida por eliminações dolorosas para o Mônaco e Tottenham, perdendo pelos gols marcados fora de casa. Porém, talvez o ano de 2020 tenha sido o mais decepcionante, ao serem derrotados pelo Lyon, em um jogo que deixou Pep Guardiola extremamente abalado, quase levando-o a desistir do cargo.

Mais desafios surgiram com a derrota na final de 2021 para o Chelsea, em Porto, e a dolorosa eliminação nas semifinais para o Real Madrid, um ano depois. No entanto, finalmente, conseguiram superar todas as adversidades no Estádio Atatürk. O City, sem dúvida, conquistou o título da forma mais árdua possível, e ninguém poderia contestar que mereciam colocar as mãos na taça.

Após uma espera tão longa pelo primeiro triunfo e o temor de que talvez nunca conseguissem, parece que agora há poucos times que possam deter Guardiola e sua incansável equipe de alcançarem novamente o topo.

A jornada do City para conquistar o segundo título da Champions League começa verdadeiramente no jogo de ida das oitavas de final, em Copenhague, nesta terça-feira (13), com todos os indícios apontando para que eles cheguem à final em Wembley, em junho.