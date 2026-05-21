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TuchelGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"Chocado e profundamente decepcionado!" Thomas Tuchel causa comoção na seleção inglesa antes da Copa do Mundo

Copa do Mundo
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
T. Alexander-Arnold
Inglaterra
Manchester United
Manchester City

Na sexta-feira, Thomas Tuchel anunciará a convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. Agora, duas decisões espetaculares vieram a público. Um astro excluído da seleção já havia se manifestado publicamente no dia anterior.

Segundo a BBC, Phil Foden não fará parte da seleção que irá à Copa do Mundo. O talentoso craque ofensivo do Manchester City não teria sido convocado por Tuchel para a fase final, apesar de ter voltado a integrar a seleção do técnico alemão nos últimos jogos das eliminatórias e amistosos. 

Talvez a falta de gols do jogador de 25 anos tenha sido sua ruína. Desde dezembro, Foden não marca mais pelo Skyblues e, consequentemente, perdeu a vaga de titular sob o comando de Pep Guardiola.

Além de Foden, Harry Maguire também não fará parte da convocação de 26 jogadores dos Three Lions para a fase final da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. O zagueiro do Manchester United confirmou isso pessoalmente à talkSport e dirigiu palavras claras a Tuchel.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Maguire, arrasado com a decisão de Tuchel sobre a Copa do Mundo

    "Eu tinha certeza de que, depois da temporada que vim de trás, poderia dar uma contribuição importante para o meu país neste verão", disse Maguire, que, após anos difíceis, recuperou sua antiga forma nos Red Devils e, com o ManUnited, voltará à Liga dos Campeões como terceiro colocado na tabela, após três anos de ausência.

    Tuchel também havia notado o bom desempenho de Maguire em Manchester e convocou o jogador de 33 anos para a seleção nacional em março, pela primeira vez desde setembro de 2024. Na época, Maguire falou de uma conversa breve, mas concisa, com Tuchel, de uma “ligação fantástica”, após a qual até mesmo sua mãe ligou para ele chorando. “É fantástico estar de volta. Eu senti falta disso, porque quando você não é mais convocado para a seleção depois de ter sido titular por seis ou sete anos e ter disputado todos os jogos, é difícil”, disse Maguire na época.

    Talvez tenha sido por isso que a exclusão definitiva da Copa do Mundo tenha afetado Maguire tão profundamente. “Essa decisão me chocou e me deixou profundamente decepcionado”, disse ele, dirigindo-se ao técnico alemão. Aos jogadores, porém, Maguire desejou “tudo de bom” para a Copa do Mundo.

    Maguire já havia perdido o Euro 2024 na Alemanha devido a uma grave lesão muscular. Antes disso, ele foi titular dos Three Lions por anos. Ele foi titular na campanha que levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2018, assim como em 2022 no Catar (eliminado nas quartas de final pela França) e no Euro 2021, que terminou com a dramática derrota na final em Wembley, em casa, contra a Itália.

    Sob o comando de Tuchel, John Stones, do Manchester City, e Ezri Konsa, do Aston Villa, foram titulares na zaga nas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, Marc Guehi ainda pode ter uma palavra a dizer na disputa pelas vagas de titular. Dan Burn, do Newcastle United, também deve ter garantida sua vaga na Copa do Mundo.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tuchel e o caso Trent Alexander-Arnold: “Acho que há algo de pessoal envolvido nisso”

    Ainda se aguarda com ansiedade a decisão de Tuchel sobre Trent Alexander-Arnold. O lateral-esquerdo de 27 anos do Real Madrid atuou apenas uma vez pela seleção inglesa desde que Tuchel assumiu o cargo. Há quase exatamente um ano que ele não é convocado por Tuchel. 

    “Foi uma decisão muito difícil que tomamos. Não há dúvidas sobre o seu talento, não há dúvidas sobre a sua carreira e sobre o que ele pode oferecer a uma equipe. É uma decisão difícil, talvez até dura. E talvez, de certa forma, seja até injusta. Mas essas decisões precisam ser tomadas. Ele precisa aceitar isso”, disse Tuchel no final de março, depois de não ter convocado Alexander-Arnold mais uma vez.

    Tuchel explicou que havia mudado o sistema de jogo no outono e que os jogadores agora convocados se encaixariam melhor nesse sistema. Uma explicação que a lenda da Inglaterra, Gary Lineker, questionou com toda a clareza.

     "Acho que há algo de pessoal nisso, porque, do ponto de vista futebolístico, não há motivo para isso", disse ele no podcast 'The Rest is Football' sobre a não convocação. "Com todo o respeito, há jogadores na posição dele que não jogam na mesma liga que ele, e certamente não com a bola nos pés", explicou o ex-jogador da seleção. 

    Lineker acrescentou: “Então, eu suspeito que há algo que Tuchel não gosta em Trent Alexander-Arnold. Só posso adivinhar o que poderia ser – se é a atitude dele ou se ele não é brilhante na defesa. Deve haver algo por trás disso, porque não faz absolutamente nenhum sentido.”