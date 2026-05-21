"Chocado e profundamente decepcionado!" Thomas Tuchel causa comoção na seleção inglesa antes da Copa do Mundo

"Eu tinha certeza de que, depois da temporada que vim de trás, poderia dar uma contribuição importante para o meu país neste verão", disse Maguire, que, após anos difíceis, recuperou sua antiga forma nos Red Devils e, com o ManUnited, voltará à Liga dos Campeões como terceiro colocado na tabela, após três anos de ausência.

Tuchel também havia notado o bom desempenho de Maguire em Manchester e convocou o jogador de 33 anos para a seleção nacional em março, pela primeira vez desde setembro de 2024. Na época, Maguire falou de uma conversa breve, mas concisa, com Tuchel, de uma “ligação fantástica”, após a qual até mesmo sua mãe ligou para ele chorando. “É fantástico estar de volta. Eu senti falta disso, porque quando você não é mais convocado para a seleção depois de ter sido titular por seis ou sete anos e ter disputado todos os jogos, é difícil”, disse Maguire na época.

Talvez tenha sido por isso que a exclusão definitiva da Copa do Mundo tenha afetado Maguire tão profundamente. “Essa decisão me chocou e me deixou profundamente decepcionado”, disse ele, dirigindo-se ao técnico alemão. Aos jogadores, porém, Maguire desejou “tudo de bom” para a Copa do Mundo.

Maguire já havia perdido o Euro 2024 na Alemanha devido a uma grave lesão muscular. Antes disso, ele foi titular dos Three Lions por anos. Ele foi titular na campanha que levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2018, assim como em 2022 no Catar (eliminado nas quartas de final pela França) e no Euro 2021, que terminou com a dramática derrota na final em Wembley, em casa, contra a Itália.

Sob o comando de Tuchel, John Stones, do Manchester City, e Ezri Konsa, do Aston Villa, foram titulares na zaga nas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, Marc Guehi ainda pode ter uma palavra a dizer na disputa pelas vagas de titular. Dan Burn, do Newcastle United, também deve ter garantida sua vaga na Copa do Mundo.