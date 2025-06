O chaveamento do Palmeiras no Mundial de Clubes 2025 da oitavas até a final e os adversários de cada fase

Verdão estreia contra o Porto e pode cruzar o caminho de PSG, Bayern de Munique, Chelsea, Man City e Real Madrid em rota difícil até o título mundial

O Palmeiras já conhece o caminho que precisará percorrer no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Representante brasileiro garantido por ter vencido a Libertadores de 2021, o Verdão caiu no Grupo A ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). As duas melhores equipes da chave avançam às oitavas de final, quando começa a fase mata-mata da competição.

Com a nova fórmula do torneio - inspirada no formato da Copa do Mundo de seleções -, o Palmeiras fará três jogos na fase de grupos. Se avançar, passará por mais quatro fases até a decisão no dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. E o caminho pode colocar pela frente alguns dos maiores clubes do planeta.