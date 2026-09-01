Cesc Fabregas consegue o que queria! Como conclui empréstimo do goleiro do Chelsea Robert Sanchez em nova investida no ex-clube

O Como 1907 confirmou oficialmente a chegada de Sanchez, com o goleiro se juntando ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada 2026/27. A transferência representa mais um passo significativo na ambiciosa estratégia de contratações do clube sob o comando do técnico Fabregas.

O ex-meio-campista do Chelsea tem recorrido bastante às suas conexões no oeste de Londres para reforçar seu elenco, já tendo garantido um acordo de £ 30 milhões por Trevor Chalobah no início desta janela de transferências de verão.

O acordo foi anunciado oficialmente pelos canais do clube nas redes sociais, com o Como expressando sua satisfação por garantir os serviços do internacional espanhol. Sanchez chega à Itália com vasta experiência na Premier League, tendo feito mais de 170 partidas na elite do futebol inglês.