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Cesc Fabregas consegue o que queria! Como conclui empréstimo do goleiro do Chelsea Robert Sanchez em nova investida no ex-clube
Fàbregas garante mais um reencontro com o Chelsea
O Como 1907 confirmou oficialmente a chegada de Sanchez, com o goleiro se juntando ao clube italiano por empréstimo até o fim da temporada 2026/27. A transferência representa mais um passo significativo na ambiciosa estratégia de contratações do clube sob o comando do técnico Fabregas.
O ex-meio-campista do Chelsea tem recorrido bastante às suas conexões no oeste de Londres para reforçar seu elenco, já tendo garantido um acordo de £ 30 milhões por Trevor Chalobah no início desta janela de transferências de verão.
O acordo foi anunciado oficialmente pelos canais do clube nas redes sociais, com o Como expressando sua satisfação por garantir os serviços do internacional espanhol. Sanchez chega à Itália com vasta experiência na Premier League, tendo feito mais de 170 partidas na elite do futebol inglês.
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Sanchez em busca de um novo começo
A mudança acontece após um período de intensa pressão sobre Sanchez no Chelsea. Apesar de um início promissor de sua trajetória em Stamford Bridge, que incluiu seis partidas durante a vitória do clube na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, quando recebeu a Luva de Ouro, ele recentemente perdeu espaço. A situação chegou ao limite depois que erros em uma partida contra o Fulham levaram Xabi Alonso a autorizar uma investida por Martinez. Após o acordo, o Chelsea confirmou o empréstimo.
Ao falar sobre a ida para o Stadio Giuseppe Sinigaglia, Sanchez expressou sua empolgação com o projeto. Na chegada a Como, Robert Sanchez disse: "Estou me sentindo ótimo, fui muito bem recebido. Estou muito feliz por estar aqui, vou fazer o meu melhor para melhorar esta equipe e mal posso esperar para começar."
Encaixe tático no sistema de Fabregas
Fàbregas foi rápido em destacar por que Sanchez era seu principal alvo para reforçar o setor de goleiros. O treinador espanhol acredita que o perfil de Sanchez se encaixa perfeitamente no estilo moderno, baseado na posse de bola, que ele está implementando no Como. Sua capacidade de atuar como um "goleiro-líbero" e participar da fase de construção foi um fator-chave na investida, especialmente porque o clube busca substituir Noel Tornqvist, que está perto de se transferir para o Monza.
Falando sobre o novo reforço, o técnico do Como 1907, Fàbregas, disse: "Robert traz experiência no mais alto nível e qualidades que se encaixam na forma como queremos jogar. Ele é um goleiro forte, com grande presença, mas também se sente muito à vontade com a bola e pode nos ajudar a sair jogando desde trás. Estamos muito felizes em recebê-lo no Como."
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Reformulação do Chelsea na posição de goleiro continua
A saída de Sanchez é o capítulo mais recente de um verão movimentado para a equipe de contratações do Chelsea. A contratação de Martinez, vindo do Aston Villa, mudou fundamentalmente a hierarquia em Cobham, deixando Sanchez como terceira opção atrás do argentino e de Mike Penders.
Para o Chelsea, tirar os salários de Sanchez da folha, pelo menos temporariamente, dá um certo respiro enquanto o clube continua a enxugar um elenco inchado. O goleiro espanhol havia sido avisado de que corria o risco de ser totalmente afastado caso não fosse encontrada uma transferência. Ao se juntar ao Como, ele evita uma temporada no limbo e passa a integrar um projeto empolgante que já contou com a chegada de nomes de peso como Moise Kean.
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