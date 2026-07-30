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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

CBF define calendário da seleção até 2027 com amistosos e torneio internacional

Brasil

Entidade avança no planejamento da equipe comandada por Carlo Ancelotti, encaminha novos amistosos para o fim de 2026 e projeta mais jogos em solo brasileiro no ano seguinte

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já traça o planejamento da seleção brasileira para o período pós-Copa do Mundo de 2026. Com o retorno de Carlo Ancelotti ao Brasil, a entidade acelerou as conversas para definir os compromissos da equipe nos últimos meses do ano e iniciou a elaboração do calendário de 2027, que deve ter uma presença maior da Canarinho em território nacional.

Além dos amistosos já anunciados contra a Austrália durante a super data Fifa de setembro e outubro, a seleção confirmou um duelo contra a Índia e a participação em um torneio internacional em Singapura, que pode reunir também Japão, Paraguai e os anfitriões.

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    Austrália e Índia abrem a agenda da seleção após a Copa

    Os primeiros compromissos da equipe de Carlo Ancelotti já estão definidos. A seleção enfrentará a Austrália em dois amistosos durante a super data Fifa, período compreendido entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro.

    O primeiro confronto está marcado para o dia 25 de setembro, em Townsville, enquanto o segundo acontecerá no dia 29, em Brisbane. Logo após os compromissos em solo australiano, a delegação seguirá viagem para a Índia, onde disputará mais um amistoso, desta vez na cidade de Calcutá, contra os donos da casa.

    A escolha do país asiático também chama atenção pelo forte vínculo de parte da população com a seleção brasileira. Nos últimos anos, imagens de torcedores indianos vestindo a camisa da Canarinho e acompanhando partidas da equipe viralizaram nas redes sociais, reforçando o apelo internacional da seleção.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Torneio em Singapura colocará Brasil diante do Japão

    A principal novidade do planejamento da CBF é participação do Brasil em um torneio internacional em Singapura durante a data Fifa de novembro.

    A competição está prevista para ocorrer entre os dias 9 e 17 de novembro e deve reunir quatro seleções: Singapura, Paraguai, Japão e Brasil.

    A tendência é que o torneio siga um formato semelhante ao da tradicional Copa Kirin, disputada durante muitos anos no Japão, com confrontos previamente estabelecidos. Nesse cenário, o duelo entre brasileiros e japoneses desponta como uma das principais atrações da competição.

    Além do aspecto esportivo, o torneio também representa uma oportunidade para ampliar a presença da marca da seleção no mercado asiático, considerado estratégico pela CBF.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    CBF muda estratégia e amplia foco comercial

    Após a chegada de Carlo Ancelotti, a prioridade da Confederação era organizar amistosos voltados exclusivamente para a preparação da equipe visando a Copa do Mundo de 2026. Agora, com o Mundial encerrado, o planejamento passou a contemplar também objetivos comerciais.

    A busca por adversários em mercados estratégicos faz parte dessa nova estratégia, que pretende fortalecer parcerias internacionais e ampliar a exposição da marca da seleção brasileira em diferentes continentes.

    Dentro desse cronograma, a CBF deverá encaminhar à Fifa até o dia 6 do próximo mês a pré-lista de jogadores para os compromissos da super Data Fifa, dando início oficialmente ao novo ciclo da equipe comandada por Ancelotti.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Mais jogos no Brasil estão nos planos para 2027

    Enquanto organiza os amistosos internacionais, a CBF também trabalha no calendário da seleção para 2027. A intenção da entidade é aumentar o número de partidas disputadas em território brasileiro, levando a equipe para cidades que normalmente ficam fora da rota da Canarinho.

    A proposta busca aproximar a seleção dos torcedores em diferentes regiões do país e descentralizar os jogos, que historicamente se concentram em poucas capitais.

    Com amistosos em três continentes, um torneio internacional em negociação e a promessa de ampliar a presença da equipe no Brasil, a CBF inicia o planejamento do próximo ciclo da seleção, conciliando preparação esportiva, fortalecimento da marca e aproximação com o torcedor.