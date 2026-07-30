CBF define calendário da seleção até 2027 com amistosos e torneio internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já traça o planejamento da seleção brasileira para o período pós-Copa do Mundo de 2026. Com o retorno de Carlo Ancelotti ao Brasil, a entidade acelerou as conversas para definir os compromissos da equipe nos últimos meses do ano e iniciou a elaboração do calendário de 2027, que deve ter uma presença maior da Canarinho em território nacional.
Além dos amistosos já anunciados contra a Austrália durante a super data Fifa de setembro e outubro, a seleção confirmou um duelo contra a Índia e a participação em um torneio internacional em Singapura, que pode reunir também Japão, Paraguai e os anfitriões.