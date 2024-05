Cássio no Corinthians: jogos, vitórias, recordes e títulos do goleiro no Timão

Após 12 anos do início da era, o Gigante não seguirá no Timão, mas deixa muitos títulos, recordes e lembranças para o clube.

Chegou ao fim a ‘Era Cássio’ no Corinthians. A relação iniciou em 2012, tempo suficiente para que o goleiro de 36 anos se tornasse um dos maiores ídolos da história do clube. Em uma recisão amigável com a diretoria corintiana, o goleiro antecipou o fim de seu contrato e ficou livre para fechar um acordo de três anos com o Cruzeiro, seu provável destino.

Títulos memoráveis, recordes que levarão tempo a serem superados e milagres embaixo das traves fizeram com que Cássio Ramos se tornasse o Gigante. Além de maior ganhador de títulos da história, ele também é o arqueiro com mais pênaltis defendidos e um dos atletas que mais vestiram o manto alvinegro. Defesas como as da final do Mundial de Clubes da FIFA de 2012, contra o Chelsea, e a do chute de Diego Souza, pelas quartas de final da Copa Libertadores do mesmo ano, são das suas melhores atuações.

Embora para a torcida corintiana o momento seja de emoção e saudade pelos grandes feitos, é hora de recordar tudo que o camisa 12 do Corinthians fez em seus anos pelo clube. Abaixo, confira os números, os recordes e os títulos de Cássio pelo clube onde fez história.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!