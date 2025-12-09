O caminho mais fácil para o Brasil até a final da Copa do Mundo de 2026

O sorteio dos grupos da fase inicial da Copa do Mundo de 2026, que ocorreu na última sexta-feira (5), deu mais sabor ao "gostinho de Copa" que começa a animar os milhões de torcedores ao redor do mundo. Agora, são apenas seis meses até a abertura do torneio mais aguardado do futebol, no Estádio Azteca — palco das finais dos Mundiais de 1970 e 1986 —, no dia 11 de junho de 2026. Esta edição será a primeira que incorporará 48 equipes participantes, e até o momento 42 já estão confirmadas, com as seis vagas restantes sendo decididas na repescagem que irá acontecer em março de 2026.
O Brasil ficou no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. As datas, horários e locais dos jogos já foram definidos, e o que resta agora é Carlo Ancelotti convocar os 26 jogadores que viajarão para Estados Unidos, Canadá e México com a delegação e fazer a melhor preparação possível para o torneio.
Mas qual será o caminho mais fácil que o Brasil pode fazer até a final da Copa do Mundo de 2026? A GOAL te mostra logo abaixo.
