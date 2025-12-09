+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

O caminho mais fácil para o Brasil até a final da Copa do Mundo de 2026

Com os grupos e as chaves da Copa do Mundo de 2026 definidas, veja a trajetória menos desafiadora para a seleção brasileira conquistar o hexacampeonato

O sorteio dos grupos da fase inicial da Copa do Mundo de 2026, que ocorreu na última sexta-feira (5), deu mais sabor ao "gostinho de Copa" que começa a animar os milhões de torcedores ao redor do mundo. Agora, são apenas seis meses até a abertura do torneio mais aguardado do futebol, no Estádio Azteca — palco das finais dos Mundiais de 1970 e 1986 —, no dia 11 de junho de 2026. Esta edição será a primeira que incorporará 48 equipes participantes, e até o momento 42 já estão confirmadas, com as seis vagas restantes sendo decididas na repescagem que irá acontecer em março de 2026.

O Brasil ficou no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. As datas, horários e locais dos jogos já foram definidos, e o que resta agora é Carlo Ancelotti convocar os 26 jogadores que viajarão para Estados Unidos, Canadá e México com a delegação e fazer a melhor preparação possível para o torneio.

Mas qual será o caminho mais fácil que o Brasil pode fazer até a final da Copa do Mundo de 2026? A GOAL te mostra logo abaixo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    16 avos de final

    Pensando no cenário em que a seleção brasileira se classifica como líder do Grupo C, nos 16 avos de final ela enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que reúne Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia da repescagem (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia). 

    Recentemente, o Brasil jogou amistosos contra Japão, em outubro, e Tunísia, em novembro, e os resultados não foram bons em nenhuma das partidas: 3 a 2 contra o Japão, que ganhou de virada, e 1 a 1 contra a Tunísia. É certo que esses eram jogos não-competitivos, e que em ambas as ocasiões o treinador Carlo Ancelotti estava testando peças, mas o Brasil, com o status que tem, deveria se mostrar mais competitivo e dominante contra seleções de, teoricamente, menor calibre. 

    Já virando o foco para os outros dois componentes do grupo F, a Holanda e alguma das outras quatro seleções da repescagem europeia, fica claro que nenhuma das opções poderia ser diretamente identificada como "a mais fácil" no caminho do Brasil. A Holanda é facilmente a mais forte do grupo (no papel, como é sempre bom ressaltar), e a outra seleção europeia que entrar também pode mostrar competitividade na fase de grupos.

    Por isso, a Tunísia deve ser o adversário mais fácil que a Amarelinha poderia possivelmente enfrentar nos 16 avos de final. O 1 a 1 no amistoso da Data Fifa de novembro não pôde provar muito, e o fato de que a Tunísia estava jogando praticamente "em casa" — com a Decathlon Arena, em Lille, se tornando um caldeirão de tunisianos cantando e torcendo desde o apito inicial — também contribuiu para o empate.


    • Publicidade

  • Oitavas de final

    Ainda levando em conta que o Brasil se classificará em primeiro, seu adversário nas oitavas de final será o vice-líder do Grupo E (Alemanha, Curaçao, Equador e Costa do Marfim) ou do Grupo I (França, Senegal, Noruega e o vencedor da Repescagem Intercontinental 2, disputada por Iraque, Bolivia e Suriname). 

    Como Alemanha e França são as favoritas para terminaram no primeiro lugar desses respectivos grupos (o que, portanto, as joga para a chave oposta), Equador e Noruega tem a maior probabilidade de terminar em segundo. 

    Equador e Noruega são duas equipes fortes. Por um lado, os sul-americanos terminaram em segundo lugar nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo, com apenas duas derrotas em 18 partidas. Enquanto isso, a Noruega ficou em primeiro em seu grupo nas Eliminatórias da Uefa, com oito vitórias em oito partidas, e saldo de gols de +32.
    Uma das duas derrotas do Equador na campanha das Eliminatórias foi justamente contra Brasil, um 1 a 0 em setembro de 2024. E a outra partida entre as seleções, disputada em junho de 2025, terminou em 0 a 0. 

    Portanto, neste caso, o Equador seria o adversário "mais fácil" para o Brasil nas oitavas de final da competição.

  • Mexico v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Quartas de final

    Passando das oitavas, caso a equipe se classifique em primeiro, a maior probabilidade é que o adversário seguinte seria o líder do Grupo A (México, Coreia do Sul, África do Sul e o vencedor da Repescagem Europeia D, que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda) ou do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá). O favorito do Grupo A é, teoricamente, o México, enquanto do Grupo L é a Inglaterra. 

    Entre essas duas seleções, não resta dúvidas de qual é o melhor adversário para o Brasil: o México. Nas cinco partidas disputadas entre os dois países na Copa do Mundo, são quatro vitórias para os brasileiros e um empate. E, ao todo, nos 42 jogos em que as seleções brasileira e mexicana disputou na história, levando em conta todas as competições, são 25 vitórias da Amarelinha, sete empates e 10 vitórias de La Tri

    Mesmo jogando em casa nesta edição de Copa do Mundo, os mexicanos ainda são os adversários mais fáceis que o Brasil pode enfrentar nas quartas.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Semifinais

    Avançando para a semifinal, a tendência é de um encontro com os líderes do Grupo B (Canadá, Suiça, Catar e o vencedor da Repescagem Europeia A, que pode ser Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina), Grupo J (Argentina, Áustria, Argélia e Jordania) ou Grupo K (Portugal, Uzbequistão, Colômbia e o vencedor da Repescagem Intercontinental 1, que pode ser Nova Caledônia, Jamaica ou RD Congo). 

    No Grupo B, a Suíça é a provável primeira colocada. No Grupo J, é a Argentina, enquanto no Grupo K deve ser Portugal. 

    No entanto, as oitavas de final serão disputadas entre o líder do Grupo B (provavelmente a Suíça) com o do Grupo K (provavelmente Portugal), enquanto as quartas será o vencedor desse confronto com o líder do Grupo J (Argentina). Pensando em tudo isso, o confronto antes das semifinais tem a maior chance de ser Argentina contra Portugal, pensando que os portugueses ganham dos suíços nas oitavas.

    Argentina e Portugal são duas das equipes mais forte do mundo, e nenhuma ofereceria uma tarefa fácil ao Brasil. No entanto, pensando nos confrontos recentes e durante história, a Argentina sempre foi o adversário mais difícil e tenso para os brasileiros, além de ela ser a atual campeã do torneio. 

    Os portugueses ganharam a Nations League da Uefa de 2025, além de se classificar em primeiro do seu grupo nas Eliminatórias da Uefa. A equipe conta com nomes como Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, João Neves, Bernardo Silva, Rafael Leão, Ruben Dias e, claro, Cristiano Ronaldo. Esta é a última Copa do Mundo da lenda portuguesa, e uma potencial semifinal contra o Brasil seria um duelo e tanto para os dois lados. Porém, o peso da rivalidade com a Argentina é grande e deve ser evitada ao máximo — pensando em "facilidade" na trajetória até a final.

    Portanto, enfrentar Portugal deve ser um caminho "melhor".

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Final

    Eis que chega a grande final, no dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA. A chave oposta do Brasil, levando em conta puramente favoritismo, deve ter a semifinal composta por Espanha e França. São duas seleções mais fortes do mundo, ocupando a primeira e a terceira colocação do ranking da Fifa, respectivamente. Em uma final, não há adversário "mais fácil", mas se o exercício foi se propor e eleger um, destrinchemos o contexto de cada equipe.

    A França chegou na final nas duas últimas Copas do Mundo, com um triunfo em 2018 e uma derrota amarga, nos pênaltis, em 2022. Kylian Mbappé, em ambas edições, foi o cara do time, e claramente chega à edição de 2026 nesse mesmo status — além de, até agora, estar vivendo o melhor início de temporada da sua carreira. Os Bleus ainda contam com ascensões recentes que não estavam no elenco em 2022, como Michael Olise, Marcus Thuram, Hugo Ekitiké, Képhren Thuram, Rayan Cherki e outros. Além disso, o atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, é francês e traz ainda mais perigo para o ataque do time.

    Entretanto, a seleção francesa não garantiu seu favoritismo na Eurocopa de 2024, caindo para a Espanha nas semifinal, por 2 a 1. E, no outro confronto direto entre as duas, válido pela Nations League de 2025, a Espanha novamente levou a melhor, também na semifinal, por 5 a 4. 

    A La Roja atualmente é a favorita para a Copa do Mundo de 2026 após ganhar a Eurocopa de 2024 e apresentar um futebol sensacional nas partidas das Eliminatórias. Eles finalizaram a campanha invictos com 21 gols marcados e apenas dois sofridos, dominando com seu futebol de passes rápidos. E, claro, eles contam com a presença de Lamine Yamal.
    Levando em conta tudo isso, caso o Brasil chegue na final da Copa do Mundo, a França deve ser o adversário "mais fácil" que a seleção pode enfrentar. 

0