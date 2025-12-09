O caminho mais fácil para o Brasil até a final da Copa do Mundo de 2026

Pensando no cenário em que a seleção brasileira se classifica como líder do Grupo C, nos 16 avos de final ela enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que reúne Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia da repescagem (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia).

Recentemente, o Brasil jogou amistosos contra Japão, em outubro, e Tunísia, em novembro, e os resultados não foram bons em nenhuma das partidas: 3 a 2 contra o Japão, que ganhou de virada, e 1 a 1 contra a Tunísia. É certo que esses eram jogos não-competitivos, e que em ambas as ocasiões o treinador Carlo Ancelotti estava testando peças, mas o Brasil, com o status que tem, deveria se mostrar mais competitivo e dominante contra seleções de, teoricamente, menor calibre.

Já virando o foco para os outros dois componentes do grupo F, a Holanda e alguma das outras quatro seleções da repescagem europeia, fica claro que nenhuma das opções poderia ser diretamente identificada como "a mais fácil" no caminho do Brasil. A Holanda é facilmente a mais forte do grupo (no papel, como é sempre bom ressaltar), e a outra seleção europeia que entrar também pode mostrar competitividade na fase de grupos.

Por isso, a Tunísia deve ser o adversário mais fácil que a Amarelinha poderia possivelmente enfrentar nos 16 avos de final. O 1 a 1 no amistoso da Data Fifa de novembro não pôde provar muito, e o fato de que a Tunísia estava jogando praticamente "em casa" — com a Decathlon Arena, em Lille, se tornando um caldeirão de tunisianos cantando e torcendo desde o apito inicial — também contribuiu para o empate.