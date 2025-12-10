O caminho mais difícil para o Brasil até a final da Copa do Mundo de 2026

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado na última sexta-feira (5), não só deu forma ao torneio mais esperado do futebol mundial como também iniciou o jogo das projeções, das contas e das especulações. A contagem regressiva segue firme até o dia 11 de junho, quando o mítico Estádio Azteca abrirá a edição que marcará a expansão da Copa do Mundo para 48 participantes. Com 42 seleções já garantidas e as seis vagas restantes em disputa na repescagem de março, a ansiedade dos torcedores ao redor do planeta só aumenta.
O Brasil foi sorteado no Grupo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti, e já conhece seus locais, datas e horários na fase inicial. No primeiro texto desta série, mostramos o cenário mais otimista possível para a seleção em busca da sexta estrela.
Agora, porém, a missão é outra: imaginar o caminho mais espinhoso, cruzando com os adversários mais fortes que podem aparecer no horizonte da competição. Porque, em Copa do Mundo, não basta estar preparado para o melhor caminho — também é preciso saber como sobreviver ao pior.
