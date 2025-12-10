O caminho mais difícil para o Brasil até a final da Copa do Mundo de 2026

Ainda levando em conta que o Brasil se classificará em segundo, seu adversário nas oitavas de final seria o vice-líder do Grupo A (México, Coréia do Sul, África do Sul e o vencedor da Repescagem Europeia B, que pode ser Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda) ou do Grupo B (Canadá, Suíça, Catar e o vencedor da Repescagem Europeia A, que pode ser Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia e Herzegovina).

Entre todos esses, o provável adversário mais complicado de se enfrentar seria Suíça ou Itália (caso garanta sua classificação). Há 20 anos atrás, isso não estaria perto de ser uma dúvida.

A Itália, por mais que tenha muito mais tradição no torneio do que a Suíça, não se classificou para as duas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, e vem mostrando um futebol nada confiável sob o comando de Gennaro Gattuso. A cada ano que passa, aquele triunfo na Eurocopa de 2021 se mostra apenas uma sequência boa de jogos, mais do que o estabelecimento de uma geração dourada.

Ainda assim, os italianos possuem alguns excelentes jogadores, como Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Alfredo Bastoni, Federico Dimarco, Manuel Locatelli e outros. O problema está no ataque, onde nenhum jogador tem o destaque suficiente para garantir sua vaga no plantel titular. Moise Kean, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca e Francesco Pio Esposito são alguns dos nomes que perpassam pelo ataque italiano, mas nenhum oferece consistência.

Levando em conta os outros adversários possíveis, os bons nomes que a Itália carrega em seu plantel e, claro, a rivalidade com o Brasil em Copas do Mundo, são eles os adversários mais difíceis para o time de Ancelotti (que, por sinal, é italiano) nas oitavas.