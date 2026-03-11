Cagliari, ruptura do ligamento cruzado para Idrissi: o comunicado

Segue abaixo o comunicado do Cagliari: “Após a lesão sofrida durante a partida, Riyad Idrissi foi submetido a exames diagnósticos e instrumentais, realizados na estrutura CDS – Casa della Salute de Cagliari, que revelaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador realizará nos próximos dias novos exames e consultas com especialistas”.

Para Idrissi, nesta temporada, 26 participações entre a Série A e a Coppa Italia, com um saldo de 2 gols, 1 assistência e 950 minutos em campo.