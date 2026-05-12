BVB, notícias e rumores: os dirigentes ainda estão disputando sua contratação! Parece que o craque quer deixar o Borussia Dortmund

Serhou Guirassy parece ter tomado uma decisão sobre seu futuro imediato. Segundo a Sky Sport, o centroavante pretende deixar o Borussia Dortmund neste verão.

Segundo a reportagem, Guirassy não está satisfeito com o estilo de jogo do BVB sob o comando de Niko Kovac, embora tenha um bom relacionamento com o técnico. No entanto, aos 30 anos, ele deseja enfrentar um novo desafio, segundo a fonte.

Dos sete grandes clubes, entre os quais Real Madrid e Manchester City, que poderiam tirar Guirassy do Dortmund por 40 milhões de euros de rescisão, graças a uma cláusula específica, nenhum ainda se manifestou, segundo a Sky. Em vez disso, três outros clubes de renome — AC Milan, Fenerbahçe e Tottenham Hotspur — estão tentando contratar o jogador da seleção da Guiné, mas todos teriam que entrar em negociações de transferência sem valor de rescisão com o BVB. Guirassy ainda tem contrato com o Borussia até 2028.

Enquanto isso, segundo a Sky, os dirigentes do Dortmund ainda não desistiram de seu artilheiro. Por um lado, continuam convencidos das qualidades esportivas do jogador de 30 anos; por outro, estão cientes de que um substituto à altura provavelmente sairia caro. Por isso, o BVB está tentando, neste momento, convencer Guirassy a permanecer no clube. Já teria havido uma conversa nesse sentido entre o novo diretor esportivo Ole Book e o jogador, e o diretor de futebol Lars Ricken e o técnico Kovac também deveriam ser envolvidos para que Guirassy possa, afinal, permanecer em Dortmund.

Guirassy, que chegou do VfB Stuttgart em 2024, marcou 21 gols pelo BVB nesta temporada em 45 partidas disputadas até o momento. Além disso, ele deu seis assistências.