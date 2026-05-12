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Oliver Maywurm

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: os dirigentes ainda estão disputando sua contratação! Parece que o craque quer deixar o Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercado da bola
S. Guirassy
Borussia Dortmund

O BVB vai perder uma de suas estrelas no verão? Pelo menos, os dirigentes ainda não desistiram. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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    BVB, rumor: Serhou Guirassy quer sair no meio do ano — os dirigentes do Dortmund ainda estão tentando convencê-lo a ficar

    Serhou Guirassy parece ter tomado uma decisão sobre seu futuro imediato. Segundo a Sky Sport, o centroavante pretende deixar o Borussia Dortmund neste verão.

    Segundo a reportagem, Guirassy não está satisfeito com o estilo de jogo do BVB sob o comando de Niko Kovac, embora tenha um bom relacionamento com o técnico. No entanto, aos 30 anos, ele deseja enfrentar um novo desafio, segundo a fonte.

    Dos sete grandes clubes, entre os quais Real Madrid e Manchester City, que poderiam tirar Guirassy do Dortmund por 40 milhões de euros de rescisão, graças a uma cláusula específica, nenhum ainda se manifestou, segundo a Sky. Em vez disso, três outros clubes de renome — AC Milan, Fenerbahçe e Tottenham Hotspur — estão tentando contratar o jogador da seleção da Guiné, mas todos teriam que entrar em negociações de transferência sem valor de rescisão com o BVB. Guirassy ainda tem contrato com o Borussia até 2028.

    Enquanto isso, segundo a Sky, os dirigentes do Dortmund ainda não desistiram de seu artilheiro. Por um lado, continuam convencidos das qualidades esportivas do jogador de 30 anos; por outro, estão cientes de que um substituto à altura provavelmente sairia caro. Por isso, o BVB está tentando, neste momento, convencer Guirassy a permanecer no clube. Já teria havido uma conversa nesse sentido entre o novo diretor esportivo Ole Book e o jogador, e o diretor de futebol Lars Ricken e o técnico Kovac também deveriam ser envolvidos para que Guirassy possa, afinal, permanecer em Dortmund.

    Guirassy, que chegou do VfB Stuttgart em 2024, marcou 21 gols pelo BVB nesta temporada em 45 partidas disputadas até o momento. Além disso, ele deu seis assistências.

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  • Diant Ramaj Heidenheim 2025-26Getty

    BVB, Notícias: Frank Schmidt explica o amargo rebaixamento do jogador emprestado pelo Dortmund

    Até o fim de semana passado, Diant Ramaj era o goleiro titular do 1. FC Heidenheim. No entanto, na vitória por 3 a 1 em Colônia, quem defendeu a meta do FCH não foi o jogador emprestado pelo BVB, mas sim Frank Feller.

    “Frank Feller começou a pré-temporada como potencial titular, mas depois se lesionou e ficou fora por meses. Recentemente, ele estava em um nível de desempenho absolutamente excelente nos treinos. Não é como se tivéssemos vencido muitos jogos fora de casa. Mas precisamos vencer hoje. Vamos recompensá-lo pelo desempenho que ele mostrou. E ele também pode trazer um pouquinho de sorte de volta para nós”, explicou o técnico do Heidenheim, Frank Schmidt, sobre a decisão antes da partida.

    Ramaj, por sua vez, já “esperava” o rebaixamento, “porque somos muito claros na comunicação. Não ficamos enrolando e deixando os jogadores na dúvida, mas sempre dizemos como as coisas são. Mesmo que seja uma merda, a gente diz que é assim. É disso que vivemos, desse espírito de equipe”, disse Schmidt, cuja equipe, após a vitória sobre o FC, ainda pode alimentar esperanças de conseguir se manter na divisão.

    Ramaj, que provavelmente ficará no banco também no último jogo da temporada contra o Mainz 05 no sábado, retornará ao Dortmund no final do semestre, após o término de seu empréstimo. O BVB contratou o goleiro de 24 anos do Ajax de Amsterdã em fevereiro de 2025; o contrato de Ramaj com o Borussia vai até 2029.

    No entanto, não se sabe se Ramaj tem futuro no BVB. Recentemente, o jornal WAZ informou que o vice-campeão também estaria considerando a venda do goleiro.

  • Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Jovens do Dortmund disputam um título contra o Real Madrid

    Uma equipe mista formada por jogadores sub-19 e sub-23 do Borussia Dortmund pode conquistar um título na noite de terça-feira (20h). Na final da Premier League International Cup, os jovens do BVB enfrentam uma seleção do Real Madrid.

    No torneio, disputado ao longo de vários meses, as melhores equipes sub-21 da Inglaterra se enfrentam entre si e contra times de base de grandes clubes internacionais. O BVB comemorou vitórias sobre o Leeds United, o West Ham United e o AFC Sunderland na fase de grupos, em dezembro e janeiro, e, apesar de uma derrota para o Manchester United, avançou para a fase eliminatória. Nas quartas de final, o time de Dortmund eliminou o Everton, e na semifinal, no final de abril, derrotou a Real Sociedad.

    “O Real é um time tipicamente espanhol, que mantém muita posse de bola, joga de forma dominante e pressiona alto”, disse o técnico da equipe sub-19 do Dortmund, Felix Hirschnagl, antes da final contra os madrilenos. O técnico da equipe sub-23, Daniel Rios, enfatizou: “Não vamos mudar nossa estratégia agora e jogar de forma significativamente mais defensiva. Estamos convencidos de que a nossa maneira de jogar futebol – com e sem a bola – aumenta a probabilidade de decidirmos o jogo a nosso favor contra um adversário muito bom.”

    No elenco do Dortmund para o confronto com o Real estão, entre outros, Filippo Mane, Almugera Kabar e o grande talento de 16 anos Mathis Albert, que fez sua estreia na Bundesliga na vitória por 4 a 0 contra o Freiburg no final de abril.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Concurso

    Jogo

    16 de maio

    Bundesliga

    Werder Bremen x BVB

    18 de julho

    Jogo amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen x BVB

    29 de julho

    Amistoso

    Cerezo Osaka x BVB

    1º de agosto

    Amistoso

    FC Tokyo x BVB

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