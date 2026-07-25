Bouadi e o dilema de Rodri: como o Manchester City se prepara para todos os cenários?

Dentro dos planos futuros do clube, Elliot Anderson destaca-se como um dos elementos mais importantes do novo projeto. O Manchester City continua também a acompanhar o médio do Lille, o marroquino Ayoub Bouaddi (18 anos), que atraiu as atenções durante a sua participação com a seleção de Marrocos no Mundial.

O clube procura jogadores jovens que possuam flexibilidade tática e capacidade de ocupar mais do que uma posição dentro de um sistema assente na posse de bola e no posicionamento.

Mas, para compreender o papel de Rodri, Anderson e talvez Bouaddi, é preciso primeiro entender a filosofia de Maresca. O treinador italiano é considerado um dos maiores defensores do "jogo posicional" e compara o futebol ao xadrez.

Maresca afirma: "Há muitas semelhanças entre ambos. O mais importante é o pensamento tático e o posicionamento correto." A sua filosofia assenta num desenho ofensivo próximo do 3-2-2-3, baseado na troca contínua de posições.

Uma das principais qualidades de Rodri reside na sua capacidade de ocupar mais do que uma posição dentro deste desenho tático. Durante o Mundial, recuava para o centro da defesa quando Aymeric Laporte avançava com a bola, regressando depois à posição de trinco, antes de subir no terreno quando necessário.

O método de Maresca assenta numa grande flexibilidade tática, com a equipa a transformar-se de uma defesa em 4-4-2 para um ataque em 3-2-2-3, segundo informou a British Broadcasting Corporation "BBC".

Durante a época da tríplice conquista, John Stones subia do centro da defesa para se juntar a Rodri no meio-campo, uma ideia de que Maresca foi um dos arquitetos quando ocupava o cargo de treinador-adjunto de Guardiola.

Aplicou também a mesma ideia no Chelsea, quando utilizou Moisés Caicedo como lateral-direito que, durante a posse de bola, se transformava num médio defensivo, conferindo à equipa superioridade numérica no meio-campo.