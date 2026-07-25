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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL

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Bouadi e o dilema de Rodri: como o Manchester City se prepara para todos os cenários?

Especiais e Opinião
A. Bouaddi
Rodri
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Supercopa da Inglaterra
E. Maresca
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O maior enigma de Maresca

O Manchester City entra numa das fases mais sensíveis da sua história recente, depois de ter descido o pano sobre a era de Pep Guardiola, que se prolongou por uma década inteira, iniciando o clube uma nova página sob o comando de Enzo Maresca.

Entre a reconstrução do plantel, a saída de vários dos maiores craques do "tricampeonato" histórico e as crescentes dúvidas sobre o futuro de Rodri, o antigo campeão de Inglaterra vê-se perante uma decisão que poderá desenhar os contornos do seu novo projeto nos próximos anos.

Continuará o clube a apostar num dos melhores médios do mundo apesar da sua lesão e da aproximação do fim do seu contrato? Ou aproveitará a oportunidade para obter um encaixe financeiro avultado face ao interesse do Real Madrid? E, o mais importante, como será o meio-campo de Maresca, quer Rodri fique quer saia?

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Fase de transição e mudanças profundas

    O Manchester City atravessa uma fase de transição repleta de desafios e mudanças. Substituir um treinador que conseguiu liderar a equipa durante dez anos não é tarefa fácil, sobretudo com sinais claros de uma reconstrução completa do plantel.

    O verão atual assistiu à saída de quatro dos pilares fundamentais que contribuíram para a conquista do tríplete histórico na época 2022-2023: Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva e John Stones.

    Em contrapartida, o clube reforçou os seus quadros com a contratação de Elliot Anderson por 116 milhões de libras esterlinas, além do talento inglês Jeremy Monga, de 17 anos. Mas as mudanças podem não ficar por aqui.

    Depois de ter liderado a seleção de Espanha na conquista do Mundial, Rodri prepara-se para ser submetido a uma cirurgia às costas, numa altura em que falta apenas um ano para o final do seu contrato com o Manchester City, em meio a especulações crescentes sobre o seu futuro.

    Apesar de ainda não estar clara a duração da sua ausência dos relvados, Enzo Maresca definiu a sua posição durante a primeira conferência de imprensa, reafirmando o desejo de manter a estrela espanhola.

    No entanto, as informações que ligam o Real Madrid à contratação de Rodri abrem a porta a várias questões: irá o City segurar o seu jogador? Ou preferirá vendê-lo após a recuperação e beneficiar financeiramente do negócio?

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  • Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Por que Maresca insiste em Rodri?

    Quando Rodri regressou da rotura do ligamento cruzado anterior na temporada passada, muitos duvidaram da sua capacidade de recuperar o nível que fez dele um dos jogadores de maior destaque no mundo.

    Mas Pep Guardiola estava confiante no seu regresso e afirmou em outubro passado: "No Mundial veremos a melhor versão de Rodri, e na próxima temporada veremos também a sua melhor versão."

    De facto, o jogador confirmou a veracidade destas previsões depois de conduzir a seleção espanhola à conquista do título do Mundial e de arrecadar o prémio de melhor jogador do torneio.

    E quando Maresca foi questionado sobre o futuro de Rodri, não hesitou em responder: "Qualquer treinador no mundo deseja ter um jogador como Rodri, porque é um jogador excecional. Vai ser submetido a uma cirurgia na segunda-feira e precisa agora de descanso e recuperação, depois regressará a nós."

    Estas declarações confirmam que o plano principal do clube consiste em manter um dos melhores médios do mundo, ao mesmo tempo que prepara alternativas em previsão de qualquer cenário.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Como Maresca vai construir o seu meio-campo?

    Dentro dos planos futuros do clube, Elliot Anderson destaca-se como um dos elementos mais importantes do novo projeto. O Manchester City continua também a acompanhar o médio do Lille, o marroquino Ayoub Bouaddi (18 anos), que atraiu as atenções durante a sua participação com a seleção de Marrocos no Mundial.

    O clube procura jogadores jovens que possuam flexibilidade tática e capacidade de ocupar mais do que uma posição dentro de um sistema assente na posse de bola e no posicionamento.

    Mas, para compreender o papel de Rodri, Anderson e talvez Bouaddi, é preciso primeiro entender a filosofia de Maresca. O treinador italiano é considerado um dos maiores defensores do "jogo posicional" e compara o futebol ao xadrez.

    Maresca afirma: "Há muitas semelhanças entre ambos. O mais importante é o pensamento tático e o posicionamento correto." A sua filosofia assenta num desenho ofensivo próximo do 3-2-2-3, baseado na troca contínua de posições.

    Uma das principais qualidades de Rodri reside na sua capacidade de ocupar mais do que uma posição dentro deste desenho tático. Durante o Mundial, recuava para o centro da defesa quando Aymeric Laporte avançava com a bola, regressando depois à posição de trinco, antes de subir no terreno quando necessário.

    O método de Maresca assenta numa grande flexibilidade tática, com a equipa a transformar-se de uma defesa em 4-4-2 para um ataque em 3-2-2-3, segundo informou a British Broadcasting Corporation "BBC".

    Durante a época da tríplice conquista, John Stones subia do centro da defesa para se juntar a Rodri no meio-campo, uma ideia de que Maresca foi um dos arquitetos quando ocupava o cargo de treinador-adjunto de Guardiola.

    Aplicou também a mesma ideia no Chelsea, quando utilizou Moisés Caicedo como lateral-direito que, durante a posse de bola, se transformava num médio defensivo, conferindo à equipa superioridade numérica no meio-campo.

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    Por que é que Anderson é uma contratação ideal?

    O valor de Elliot Anderson reside na sua capacidade de atuar em mais do que uma posição. Ao longo da sua carreira, desempenhou diferentes funções no meio-campo e no ataque, além de recuar com a seleção inglesa para formar uma linha defensiva de cinco elementos nos momentos de perda de bola.

    Ao lado de Rodri, Anderson pode jogar como pivô, o que permite ao espanhol avançar, ou vice-versa. A dupla também pode trocar de funções continuamente para manter o equilíbrio da equipa, sobretudo quando defensores como Marc Guéhi ou Joško Gvardiol avançam com a bola.

    O Manchester City espera que Anderson repita o sucesso alcançado anteriormente pela parceria entre Rodri e Bernardo Silva, graças à sua versatilidade e à capacidade de cumprir diferentes tarefas táticas.

    Ayoub Bouaddi também possui características semelhantes às de Anderson. Já jogou como médio defensivo, lateral-direito e defesa-central, destacando-se pela solidez defensiva e pela serenidade na construção do jogo. As suas funções assemelham-se bastante ao que John Stones oferecia dentro do sistema do Manchester City.

    O clube aposta na contratação de jogadores inteligentes, capazes de ocupar mais do que uma posição, dando a Maresca uma grande flexibilidade tática, à semelhança do que Luis Enrique proporciona no Paris Saint-Germain. Mas atingir esse nível exige tempo e um longo trabalho técnico.

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    Por que o City persegue Bouaddi?

    Ayoub Bouaddi está ligado ao Lille por um contrato que se estende até ao verão de 2029, depois de ter assinado um novo vínculo em dezembro passado, mas todos os indícios confirmam que a sua permanência prolongada no Stade Pierre-Mauroy parece improvável.

    Com o crescente interesse dos grandes da Europa, o Lille começa a perceber que reter a sua joia não será tarefa fácil, sobretudo se chegar a proposta financeira adequada.

    E, à medida que Ayoub Bouaddi se aproxima de se afirmar entre os médios em ascensão mais destacados da Europa, aumentam as conversas em torno do seu futuro, face ao interesse crescente dos grandes do continente.

    O Lille não se opõe a estudar a ideia de vender o jogador caso receba a proposta indicada, mas o valor exigido pode tornar a concretização do negócio extremamente difícil para muitos clubes.

    As estimativas indicam que o Lille poderá pedir cerca de 100 milhões de euros, uma quantia que reflete a convicção do clube de que Bouaddi não é apenas um talento promissor, mas um dos jovens jogadores mais valiosos do futebol europeu.

    Apesar do elevado custo, o Manchester City surge como o clube mais sério na corrida pela sua contratação. O City coloca Bouaddi no topo das suas prioridades no mercado de transferências e aguarda que o jogador tome uma decisão sobre o seu futuro no próximo período.

    As informações apontam que alguns clubes se mostraram dispostos a comprar o jogador permitindo-lhe permanecer no Lille por mais uma temporada para prosseguir a sua evolução, mas o Manchester City prefere integrá-lo de imediato e inseri-lo diretamente no plantel da equipa principal, sobretudo porque a posição no meio-campo representa uma das suas principais prioridades no atual mercado.

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    E se Rodri sair?

    A presença de Rodri continua a ser a melhor opção para o Manchester City. O jogador possui uma experiência excecional na leitura de jogo, no posicionamento e na gestão do ritmo da partida, aspetos que Anderson e os recém-chegados poderão precisar de anos para adquirir.

    Talvez a melhor prova disso seja o facto de o próprio Rodri ter precisado de várias temporadas antes de se tornar o verdadeiro líder do meio-campo do City, depois de ter aprendido muito ao lado de Fernandinho.

    Ainda assim, Maresca já demonstrou anteriormente possuir a capacidade de reposicionar jogadores em novas funções, como fez com John Stones, Moisés Caicedo, Marc Cucurella, entre outros.

    Por isso, quer Rodri fique ou saia, o treinador italiano procura construir uma equipa mais diversificada em termos de recursos humanos, com um plantel que inclua um maior número de jogadores capazes de desempenhar papéis distintos, o que representa uma clara mudança em comparação com a filosofia de Guardiola, que dependeu frequentemente de um grupo reduzido.

    Por fim, o futuro de Rodri poderá ser o tema mais destacado deste verão, mas não é a única questão dentro do Manchester City, pois o sucesso do projeto de Maresca dependerá da sua capacidade de construir um sistema coletivo flexível, capaz de competir tanto com a presença do craque espanhol como no caso da sua saída.

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