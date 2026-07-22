A abertura da janela de transferências já está movimentando o Botafogo. Em transição de gestão, com a saída de John Textor e a chegada de Gabriel de Alba, da GDA Luma, o Alvinegro combina chegadas e saídas em ritmo acelerado. Dois motivos guiam a reformulação: aliviar a folha salarial e abrir espaço para quem não está nos planos do técnico Franclim Carvalho. Ao menos sete saídas já estão definidas.
Botafogo encaminha mais uma saída e acelera reformulação no elenco
- AFP
Trocas no gol
A posição que mais vinha preocupando o Botafogo desde a saída de John, em 2025, recebeu atenção especial nesta janela. O clube contratou dois goleiros: Gabriel Batista, ex-Flamengo, e Warleson, ex-Cercle Brugge, da Bélgica.
Warleson foi anunciado na última segunda-feira (20). Com 29 anos e 1,90m, o goleiro custou R$ 4 milhões ao Botafogo e assinou vínculo até o fim de 2029 em transferência definitiva. Cria do Athletico Paranaense, ele foi para a Europa em 2019 e passou seis anos no Cercle Brugge, onde assumiu a titularidade em 2023 e se manteve até a transferência. Chega ao Rio pronto para disputar a posição.
Com as novas chegadas, o Botafogo encerrou o longo rodízio que marcou a temporada. Neto, quem mais atuou como titular, teve o contrato rescindido após uma sequência de falhas e instabilidade. Raul permanece no elenco, mas como terceira opção. Léo Linck foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal, com opção de compra ao fim do vínculo de um ano - mesmo tendo sido elogiado na última partida, na vitória sobre o Santos.
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Mudanças no elenco
Além das mudanças no gol, o Botafogo realiza uma limpeza ampla no elenco. O zagueiro Bastos sequer se reapresentou no dia 22 de junho para o início do segundo semestre. Patrick de Paula rescindiu contrato. Newton foi vendido ao São Paulo. Diego Hernández fechou com o Sport. Nathan Fernandes foi emprestado ao Ludogorets e Chris Ramos ao Real Oviedo.
Outros nomes estão fora dos planos, mas ainda sem destino definido. O zagueiro Ythallo tem procuras do futebol europeu e da Série B. Elias Manoel, que retorna de empréstimo do Santa Clara, não deve ficar. O volante Caio Roque e o atacante Joaquín Correa treinam separados do grupo principal.
O caso mais aguardado é o de Danilo Santos. A saída do volante é dada como praticamente certa nos bastidores, mas o Botafogo não pretende facilitar a negociação. Palmeiras, Newcastle, Chelsea e Zenit já demonstraram interesse. O clube carioca almejava uma venda na casa dos 40 milhões de euros, mas os valores devem ficar abaixo disso. O estafe do jogador aguarda ofertas concretas para apresentar ao Glorioso e viabilizar a transferência no início da janela.
Do lado das chegadas, além dos goleiros, o Alvinegro confirmou o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade. A SAF ainda avança por mais um reforço ofensivo: o atacante Danilo Pereira.
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