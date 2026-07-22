Botafogo encaminha mais uma saída e acelera reformulação no elenco

A posição que mais vinha preocupando o Botafogo desde a saída de John, em 2025, recebeu atenção especial nesta janela. O clube contratou dois goleiros: Gabriel Batista, ex-Flamengo, e Warleson, ex-Cercle Brugge, da Bélgica.

Warleson foi anunciado na última segunda-feira (20). Com 29 anos e 1,90m, o goleiro custou R$ 4 milhões ao Botafogo e assinou vínculo até o fim de 2029 em transferência definitiva. Cria do Athletico Paranaense, ele foi para a Europa em 2019 e passou seis anos no Cercle Brugge, onde assumiu a titularidade em 2023 e se manteve até a transferência. Chega ao Rio pronto para disputar a posição.

Com as novas chegadas, o Botafogo encerrou o longo rodízio que marcou a temporada. Neto, quem mais atuou como titular, teve o contrato rescindido após uma sequência de falhas e instabilidade. Raul permanece no elenco, mas como terceira opção. Léo Linck foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal, com opção de compra ao fim do vínculo de um ano - mesmo tendo sido elogiado na última partida, na vitória sobre o Santos.