Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bernardeschi Bologna esultanzaGetty Images

Traduzido por

Bologna-Roma, as notas dos rossoblù: Joao Mario com 4. Bernardeschi e Rowe imbatíveis

Aprovados e reprovados da turma de Português.

NOTAS DE BOLOGNA

Skorupski 6: Quase um espectador durante grande parte do jogo, com exceção de algumas saídas, sofre um gol sem culpa no empate.

Joao Mario 4: O erro em uma parada banal, que abriu caminho para o empate da Roma, foi um golpe fatal para as esperanças de classificação do Bologna. (Zortea sv)

Casale 6: Malen é um adversário difícil, na segunda parte recorreu a jogadas antidesportivas e, no geral, poderia ter sido pior (Vitik sv)

Lucumi 6,5: O melhor na defesa, como costuma acontecer. Bela disputa com Vaz no segundo tempo.

Miranda 6: Recuperado rapidamente, arrisca um pouco no primeiro tempo com uma falta em Rensch, que já estava advertido, mas depois faz o seu trabalho. Com o cartão amarelo, estará suspenso no jogo de volta. (Lykogiannis sv)

Pobega 5: Perde dois gols que pesam muito na economia do confronto duplo. Impreciso e distraído.

Freuler 6,5: Não consegue remediar o erro de Joao Mario (talvez com falta de Malen) no 1-1, mas, fora isso, fecha muitas brechas.

Ferguson 6,5: A perna voltou, no meio-campo vence várias disputas.

Bernardeschi 7,5: Noite de luxo. Svilar voa para tirar uma bola dele no primeiro tempo, depois marca o grande gol da vantagem, o quarto nesta Liga Europa.

Castro 6,5: Batalha espetacular com Ndicka, maravilhosa de se ver. E ambos muito bem (Dallinga sv).

Rowe 7,5: Ágil, enlouquece Celik. Ele frequentemente o ultrapassa, falta um pouco de concretude, mas a encontra no gol de Bernardeschi, em que dribla metade da Roma e serve a bola ao número 10 com um timing perfeito. (Cambiaghi 6: Comete duas faltas importantes)

Italiano 7: O melhor Bologna de 2026, mas é um desperdício em um jogo quase sempre dominado. O 1 a 1 não faz justiça a uma partida que deveria ter vencido, pela quantidade de chances criadas.

Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0