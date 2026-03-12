Bologna-Roma, as notas dos rossoblù: Joao Mario com 4. Bernardeschi e Rowe imbatíveis

NOTAS DE BOLOGNA

Skorupski 6: Quase um espectador durante grande parte do jogo, com exceção de algumas saídas, sofre um gol sem culpa no empate.

Joao Mario 4: O erro em uma parada banal, que abriu caminho para o empate da Roma, foi um golpe fatal para as esperanças de classificação do Bologna. (Zortea sv)

Casale 6: Malen é um adversário difícil, na segunda parte recorreu a jogadas antidesportivas e, no geral, poderia ter sido pior (Vitik sv)

Lucumi 6,5: O melhor na defesa, como costuma acontecer. Bela disputa com Vaz no segundo tempo.

Miranda 6: Recuperado rapidamente, arrisca um pouco no primeiro tempo com uma falta em Rensch, que já estava advertido, mas depois faz o seu trabalho. Com o cartão amarelo, estará suspenso no jogo de volta. (Lykogiannis sv)

Pobega 5: Perde dois gols que pesam muito na economia do confronto duplo. Impreciso e distraído.

Freuler 6,5: Não consegue remediar o erro de Joao Mario (talvez com falta de Malen) no 1-1, mas, fora isso, fecha muitas brechas.

Ferguson 6,5: A perna voltou, no meio-campo vence várias disputas.

Bernardeschi 7,5: Noite de luxo. Svilar voa para tirar uma bola dele no primeiro tempo, depois marca o grande gol da vantagem, o quarto nesta Liga Europa.

Castro 6,5: Batalha espetacular com Ndicka, maravilhosa de se ver. E ambos muito bem (Dallinga sv).

Rowe 7,5: Ágil, enlouquece Celik. Ele frequentemente o ultrapassa, falta um pouco de concretude, mas a encontra no gol de Bernardeschi, em que dribla metade da Roma e serve a bola ao número 10 com um timing perfeito. (Cambiaghi 6: Comete duas faltas importantes)

Italiano 7: O melhor Bologna de 2026, mas é um desperdício em um jogo quase sempre dominado. O 1 a 1 não faz justiça a uma partida que deveria ter vencido, pela quantidade de chances criadas.