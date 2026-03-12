Após duas derrotas dolorosas no campeonato, respectivamente contra o Genoa e o Verona, o Bologna e a Roma se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano: a partida de ida será no Dall'Ara, e a de volta no Olímpico, devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato.
Bologna-Roma AO VIVO 1-0: Bernardeschi! Malen acerta a trave
BOLONHA-ROMA 1-0
GOLS: 50' Bernardeschi (B)
BOLONHA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Técnico: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Técnico: Gasperini
ÁRBITRO: Jablonski
ADVERTÊNCIAS: Miranda (B), Wesley (R)
EXPULSOS: -
