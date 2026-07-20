Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Traduzido por

Bola de Ouro: Yamal dá o golpe fatal em Messi... e Mbappé fica para trás

Especiais e Opinião
Bola de Ouro
Copa do Mundo
K. Mbappe
L. Yamal
L. Messi
E. Haaland
M. Olise
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
D. Rice
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
J. Bellingham
H. Kane
Espanha
Argentina

Não há dúvida de que a conquista do título da Copa do Mundo de 2026 terá um papel decisivo na escolha do vencedor da Bola de Ouro.

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, lidera a corrida pelos candidatos à conquista da Bola de Ouro, depois de ter levado a seleção espanhola à conquista da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, Lionel Messi voltou a figurar entre os candidatos, após a Argentina chegar à final.

O Paris Saint-Germain também terá vários jogadores na disputa, após conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada ao derrotar o Arsenal, que foi coroado campeão da Premier League.

O site GiveMeSport divulgou uma lista com os 10 melhores jogadores que disputam a conquista da Bola de Ouro de 2026, com base nas chances de sucesso de suas respectivas equipes, além de seu desempenho atual.

A lista foi elaborada com base em gols marcados, assistências, jogos sem sofrer gols (para zagueiros e goleiros), títulos conquistados e desempenho geral.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kvaratskhelia e Haaland

    Kvaratskhelia nunca deixa de impressionar os torcedores sempre que pisa no gramado; o “mágico” georgiano causa pânico nos zagueiros adversários.

    Kvaratskhelia não é apenas um driblador fantástico; ele também contribuiu para mais de 25 gols e desempenhou um papel fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo Paris, tendo conquistado um pênalti na final. No entanto, ele não participou da Copa do Mundo neste verão, o que pode acabar sendo decisivo na disputa pela Bola de Ouro.

    Kvaratskhelia disputou 48 partidas pelo Paris nesta temporada, marcou 19 gols, deu 10 assistências e conquistou os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.

    Já Haaland fez parte do time do Manchester City, que derrotou o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa e venceu o Chelsea para conquistar a FA Cup.

    Em sua estreia na Copa do Mundo, Haaland marcou 7 gols pela seleção da Noruega, que foi eliminada nas quartas de final pela Inglaterra.

    A reputação de Haaland cresceu mais do que nunca após seu brilhantismo na Copa do Mundo, mas é improvável que ele ganhe a Bola de Ouro em 2026.

    Haaland disputou 52 partidas nesta temporada pelo Manchester City, marcou 38 gols, deu 9 assistências e conquistou os títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra.

    • Publicidade
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rice e Billingham

    Declan Rice contribuiu para a conquista do título da Premier League pelo Arsenal e esperava ansiosamente dar continuidade a essa conquista com o título da Copa do Mundo neste verão, mas a seleção da Inglaterra foi eliminada nas semifinais.

    Rice marcou um gol e deu uma assistência na disputa pelo terceiro lugar, que terminou com a vitória por 6 a 4 sobre a França.

    Rice disputou 55 partidas pelo Arsenal nesta temporada, marcou 5 gols e deu 11 assistências, conquistando com o time londrino o título da Premier League.

    Já seu compatriota Jude Bellingham não teve sua melhor temporada com o Real Madrid, mas entrou no top 10 do ranking da Bola de Ouro após uma atuação inspiradora com a Inglaterra na Copa do Mundo.

    Bellingham marcou 7 gols na Copa do Mundo de 2026, mas ficou com o gosto amargo de não ter conseguido chegar à final do torneio após a derrota por 1 a 2 para a Argentina na semifinal.

    Jude Bellingham disputou 40 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, marcou 8 gols, deu 5 assistências e terminou a temporada sem títulos com o time.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Olisé e Mbappé

    Mikel Olise subiu com força no ranking nos últimos meses, graças ao seu desempenho impressionante pelo Bayern de Munique. 

    Embora seu time alemão tenha tropeçado na Liga dos Campeões, o ponta francês teve uma temporada simplesmente fantástica.

    Não há dúvida de que, com 31 assistências, Oliésse é atualmente o melhor criador de jogadas da Europa, mas suas chances de conquistar a Bola de Ouro foram prejudicadas após não ter conquistado a Copa do Mundo com a França, apesar de ter dado 8 assistências no torneio.

    Oulissé disputou 52 partidas pelo Bayern de Munique nesta temporada, marcou 22 gols, deu 31 assistências e conquistou com o time os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

    Já seu compatriota Kylian Mbappé teve uma temporada sem títulos com o Real Madrid, mas conquistou o prêmio de artilheiro da La Liga.

    A derrota sem brilho por 0 a 2 para a Espanha acabou com as chances de Mbappé de conquistar a Bola de Ouro, mas, ao mesmo tempo, ele se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e conquistou a Chuteira de Ouro como artilheiro da Copa do Mundo de 2026, com 10 gols.Mbappé disputou 44 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, marcou 42 gols e deu 7 assistências.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ousmane Dembélé e Harry Kane

    Será que Dembélé se tornará o primeiro jogador a conquistar a Bola de Ouro desde Lionel Messi em 2021? O talentoso astro francês ficou fora de grande parte da primeira metade da temporada devido a uma lesão, mas demonstrou ter voltado ao seu excepcional nível de jogo nos últimos meses.

    As chances de Dembélé conquistar novamente a Bola de Ouro aumentaram, com o Paris Saint-Germain mantendo o título da Liga dos Campeões. 

    O jogador francês fez história ao se tornar o primeiro jogador de todos os tempos a marcar em todas as fases da competição durante a conquista do título europeu por sua equipe.

    No entanto, o fracasso de Dembélé e da França em derrotar a Espanha na semifinal da Copa do Mundo pode custar caro a ele, que encerrou o torneio com 6 gols e 2 assistências decisivas.

    Dembélé disputou 40 partidas pelo Paris nesta temporada, marcou 20 gols e deu 11 assistências, conquistando com o time os títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.

    Já o inglês Harry Kane disputou 51 partidas pelo Bayern de Munique nesta temporada, balançando as redes 61 vezes — um número impressionante —, além de dar 7 assistências decisivas, conquistando o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha.

    Kane começou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 da melhor maneira possível, marcando dois gols na estreia da Inglaterra contra a Croácia, antes de marcar mais um contra o Panamá. 

    Nas oitavas de final, marcou dois gols, inspirando sua equipe a virar o placar e vencer a República Democrática do Congo; depois, converteu um pênalti decisivo nas quartas de final contra o México, no Estádio Azteca. 

    No entanto, a derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal pode impedi-lo de se tornar o primeiro inglês a conquistar a Bola de Ouro desde Michael Owen em 2001, apesar de ter marcado seis gols na Copa do Mundo de 2026.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi e Lamine Yamal

    Lionel Messi entrou no top 10 pela primeira vez este ano, após o impressionante hat-trick na partida de estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia.

    Messi provou que continua sendo um dos melhores jogadores do mundo com mais uma atuação individual excepcional e agora é um forte candidato a conquistar a nona Bola de Ouro de sua carreira recorde, após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo, antes da derrota para a Espanha.

    Lionel Messi marcou 8 gols na Copa do Mundo de 2026 e ficou em segundo lugar na artilharia, atrás de Kylian Mbappé.

    Além disso, Messi disputou 16 partidas pelo Inter de Miami nesta temporada, marcou 13 gols, deu 7 assistências e conquistou, com o time, o título da Liga Americana.

    Já o talentoso astro espanhol Lamine Yamal pode se tornar o mais jovem vencedor da Bola de Ouro da história.

    A eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões ameaçou um pouco as chances de Yamal na disputa pela Bola de Ouro, apesar do time catalão ter conquistado o título da La Liga.

    No entanto, a conquista da Espanha do título da Copa do Mundo reavivou as chances de Yamal de conquistar a Bola de Ouro.

    Embora Yamal não tenha marcado nem dado assistências na final da Copa do Mundo, ele incomodou o adversário durante toda a partida.

    Lamine Yamal disputou 45 partidas pelo Barcelona nesta temporada, marcou 24 gols e deu 18 assistências.