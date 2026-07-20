Não há dúvida de que a conquista do título da Copa do Mundo de 2026 terá um papel decisivo na escolha do vencedor da Bola de Ouro.

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, lidera a corrida pelos candidatos à conquista da Bola de Ouro, depois de ter levado a seleção espanhola à conquista da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, Lionel Messi voltou a figurar entre os candidatos, após a Argentina chegar à final.

O Paris Saint-Germain também terá vários jogadores na disputa, após conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada ao derrotar o Arsenal, que foi coroado campeão da Premier League.

O site GiveMeSport divulgou uma lista com os 10 melhores jogadores que disputam a conquista da Bola de Ouro de 2026, com base nas chances de sucesso de suas respectivas equipes, além de seu desempenho atual.

A lista foi elaborada com base em gols marcados, assistências, jogos sem sofrer gols (para zagueiros e goleiros), títulos conquistados e desempenho geral.