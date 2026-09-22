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Benjamin Sesko quebra o silêncio após atacante do Manchester United sofrer novo revés com lesão e deixar a seleção da Eslovênia
Sesko sofre novo revés por lesão
O atacante de 23 anos ficou fora do empate por 1 a 1 do United com o Fulham, pela Premier League, no fim de semana, depois de perder treinos na sequência da derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga. Como consequência, Sesko foi obrigado a se retirar dos próximos confrontos da Eslovênia pela Nations League contra Escócia, Macedônia do Norte e Suíça.
Em vez de se juntar aos companheiros de seleção, o atacante permanecerá na Inglaterra para passar por exames médicos. O United confirmou a medida em uma atualização oficial nesta segunda-feira, afirmando: "Benjamin passará por exames nesta semana antes de definir seu plano individual de recuperação."
Trata-se de uma recorrência de um problema na canela que surgiu originalmente durante a primavera. O atacante jogou no limite da dor por dois meses para ajudar o Manchester United a garantir vaga na Liga dos Campeões, mas o problema continuou persistente.
- AFP
Atacante da Eslovênia compartilha sua decepção
Ao recorrer ao Instagram para abordar seu mais recente revés físico, Sesko expressou sua frustração por ficar fora dos compromissos da seleção. O atacante reiterou seu compromisso com seu país, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de priorizar sua recuperação a longo prazo.
"Sinto muito por ter que perder os próximos jogos da seleção", escreveu Sesko em seus stories no Instagram. "Sempre joguei pela Eslovênia e sempre jogarei, com coração e orgulho. Neste momento, o mais importante é focar totalmente na minha recuperação. Já estou trabalhando para voltar aos gramados o mais rápido possível e ajudar novamente tanto a seleção quanto meu clube."
Ele também manifestou apoio aos seus companheiros de seleção ao declarar: "Eu acredito nos nossos rapazes e estou convencido de que, desta vez também, eles vão demonstrar o espírito de equipe que sempre nos definiu. Mal posso esperar para vestir a camisa da seleção novamente; até lá, serei o maior torcedor da Eslovênia. Vamos, Eslovênia!"
Uma passagem frustrante em Old Trafford
Esta mais recente ausência marca a quarta convocação internacional que Sesko perdeu desde sua transferência de € 76,5 milhões (£ 66,4 milhões) do RB Leipzig no verão de 2025. Ele ficou fora dos jogos internacionais de novembro devido a um problema no joelho, antes de perder a pausa de março para poupar a canela. Um novo agravamento contra o Liverpool, em maio, o tirou dos amistosos de verão da Eslovênia, com sua última partida pela seleção tendo sido em outubro de 2025.
Essas ausências repetidas teriam gerado tensão entre o United e a seleção da Eslovênia. Embora o atacante tenha afirmado estar fisicamente "perfeito" no início deste mês, seus problemas contínuos na canela sugerem que a questão nunca foi totalmente resolvida.
Apesar de ter marcado 12 vezes na última temporada, o jogador de 23 anos teve um início difícil na campanha atual. Até aqui, ele marcou apenas dois gols e ainda não apareceu em um time titular da Premier League.
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Corrida contra o tempo para o duelo contra o Tottenham
O United usará a pausa internacional para administrar cuidadosamente a reabilitação de Sesko, na esperança de que um período prolongado de descanso evite mais danos de longo prazo. O departamento médico está focado em finalizar um cronograma de recuperação eficaz nos próximos dias.
Carrick estará desesperado para ter seu principal atacante novamente à disposição quando o futebol doméstico retornar. O United está programado para receber o Tottenham em Old Trafford em 10 de outubro, dando a Sesko uma janela crucial para provar sua condição física antes de um importante jogo da Premier League.
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