O atacante de 23 anos ficou fora do empate por 1 a 1 do United com o Fulham, pela Premier League, no fim de semana, depois de perder treinos na sequência da derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga. Como consequência, Sesko foi obrigado a se retirar dos próximos confrontos da Eslovênia pela Nations League contra Escócia, Macedônia do Norte e Suíça.

Em vez de se juntar aos companheiros de seleção, o atacante permanecerá na Inglaterra para passar por exames médicos. O United confirmou a medida em uma atualização oficial nesta segunda-feira, afirmando: "Benjamin passará por exames nesta semana antes de definir seu plano individual de recuperação."

Trata-se de uma recorrência de um problema na canela que surgiu originalmente durante a primavera. O atacante jogou no limite da dor por dois meses para ajudar o Manchester United a garantir vaga na Liga dos Campeões, mas o problema continuou persistente.



