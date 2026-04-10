Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Bellingham está prestes a explodir contra sua vítima favorita

O Estádio Santiago Bernabéu recebe, nesta noite de sexta-feira, o tão aguardado confronto entre Real Madrid e Girona, válido pela 31ª rodada da La Liga da temporada 2025-2026.

O Real Madrid chega ao jogo ocupando a segunda posição na tabela, com 69 pontos, após conquistar 22 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, em busca de continuar na briga pela liderança.

O time real sofreu uma derrota surpreendente para o Maiorca na última rodada, o que permitiu ao Barcelona abrir uma vantagem de 7 pontos na liderança, tornando a vitória no confronto desta noite uma necessidade urgente.

    Volta ao time titular

    De acordo com o jornal espanhol “AS”, o craque inglês Jude Bellingham retornará ao time titular após uma ausência de 67 dias, graças ao seu desempenho impressionante contra o Bayern de Munique. O Girona é uma de suas vítimas favoritas, já que ele marcou quatro gols contra o time em quatro partidas.

    O técnico Álvaro Arbeloa demonstrou otimismo com o retorno do jogador, afirmando que ele será uma grande adição à equipe, tanto no confronto desta noite quanto nas próximas partidas, e observando que sua participação contra o Bayern de Munique serviu como um último teste antes de recuperar seu lugar na equipe titular.

    A recente participação de Bellingham refletiu o nível de evolução física e técnica que ele alcançou, tendo-se destacado contra o gigante bávaro com uma atuação completa, marcada pela agilidade e inteligência, e conseguiu se destacar nos duelos aéreos, além de apresentar uma precisão de passe de 94%, o que foi considerado pela comissão técnica como um indicador decisivo de sua total prontidão.

    O jogador foi entrando gradualmente nas últimas partidas, tendo jogado 16 minutos contra o Atlético de Madrid e 31 minutos contra o Maiorca, antes de aparecer de forma mais completa contra o Bayern de Munique, em uma partida que restaurou a confiança em suas capacidades e confirmou que ele está perto de recuperar seu nível habitual.

    Girona... o adversário preferido de Bellingham

    O Girona representa um adversário especial para o craque inglês, já que ele possui um histórico de gols perfeito contra essa equipe, tendo marcado 4 gols em 4 partidas — o mesmo número de gols que marcou contra o Barcelona e o Sevilla, mas com maior eficiência, devido ao menor número de jogos.

    Esse histórico reforça as ambições da comissão técnica de recuperar Bellingham ao seu melhor nível, especialmente com a necessidade urgente de seus esforços nesta fase decisiva da temporada.

    Um dilema técnico no meio-campo

    Apesar da importância do retorno de Bellingham, isso coloca Arbeloa diante de um desafio técnico relacionado à definição de sua posição, tendo em vista o bom desempenho de vários jogadores durante sua ausência, como Arda Güler, além da regularidade de Fede Valverde e do papel de Aurélien Tchouaméni no meio-campo.

    O dilema reside em encontrar o equilíbrio ideal no meio-campo, especialmente com o aumento das opções técnicas, o que o técnico descreveu como um “problema feliz”, afirmando, ao mesmo tempo, que Bellingham continuará sendo um elemento fundamental e indispensável.

    A jornada de recuperação e retorno

    Bellingham teve uma temporada marcada por lesões, que começaram com uma lesão no ombro que exigiu uma cirurgia após a Copa do Mundo de Clubes e afetou sua preparação para a temporada. Apesar de ter dado alguns lampejos de brilhantismo, especialmente entre outubro e dezembro, quando marcou 5 gols e deu 4 assistências, ele sofreu um novo revés após uma lesão no músculo posterior da coxa durante o confronto contra o Rayo Vallecano, que o afastou dos gramados por 9 partidas.

    No total, o jogador ficou fora de 13 partidas, o que afetou sua continuidade, antes de iniciar uma recuperação gradual que culminou com uma atuação convincente contra o Bayern de Munique. Hoje, Bellingham está prestes a recuperar seu lugar natural na equipe titular, deixando para trás um período difícil e ansioso por liderar seu time para disputar com força a fase decisiva da temporada.

